Joven madre denunció que su ex pareja amenazó con matarla: "Vivo con miedo"

Una joven madre de 27 años denunció a través de Elonce los reiterados episodios de violencia de género que sufre por parte de su ex pareja y padre de su hijo de un año. "Vivo con miedo", aseguró la víctima.



"El sábado yo estaba con mi bebé, cuando él ingresó pateando la puerta de casa, sacó un cuchillo de la alacena, me tomó del cuello y amenazó con matarme. Todo lo hizo mientras tenía a mi hijo en brazos", rememoró.



De acuerdo a lo que recordó, su ex cerró las puertas y ventanas de la casa "para que no pueda pedir ayuda" y la mantuvo cautiva durante dos horas.



"Logré escapar porque cuando se durmió, con un destornillador, pude abrir la puerta", reveló.



"Me sentía una prisionera hasta que pude escapar con mi hijo. Y recién ahí fui libre", valoró a Elonce.



La mujer advirtió que ya radicó más de cinco denuncias por violencia de género contra el hombre en la comisaría 15º de Paraná, pero hasta el momento solo obtuvo una restricción judicial, que lleva la firma del juez de Garantías, Eduardo Ruhl, por el término de 90 días.



"Me da mucha impotencia porque él si se puede acercar a mi hijo. Si el padre es un violento, cómo la Justicia permite contacto con esa persona", replanteó.



"Y si me hace algo a mí, si me mata.. Nadie tiene derecho a quitarme la vida sólo por ser mujer", sentenció en comunicación con este medio.



"Si me pasa algo, nadie se hará cargo porque todos te pueden escuchar, pero a nadie le importa", denunció.



Al asegurar que el padre de su hijo "no cumple ni con la cuota alimentaria", comentó que los violentos episodios datan desde hace dos años atrás. "Me pegaba, me gritaba, me tomaba de los pelos. Y cuando nos separamos me golpeó, me tiró al piso y me pateó", recordó la víctima. (Elonce)