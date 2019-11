Otra vez la basura en las calles: "No tenemos vehículos para trabajar"

La recolección de residuos en la capital entrerriana vuelve a ser un problema para los paranaenses y nuevamente comienzan a observarse contenedores desbordados de basura y bolsas que se acumulan a los costados de los mismos."Estamos en la misma situación de meses atrás, no tenemos vehículos ni herramientas. Ayer mandaron un solo camión para trabajar y no se pudo hacer el circuito completo. Hoy no tenemos con qué vehículo salir y el director salió a pedir un camión porque no tenemos con qué trabajar", afirmó a Elonce TV Edgardo Corradini, delegado del SUOYEM, desde la Unidad Municipal N°1.En tal sentido, explicó que los camiones de Vialidad que venían brindado apoyo a las unidades para poder realizar el servicio, "se fueron el viernes pasado y no tenemos recursos, no tenemos nada para trabajar".Corradini indicó que la última recolección se realizó este martes, "pero tampoco se hizo completa. Se hizo el centro y una parte de un barrio y lo otro quedó porque no nos dio el tiempo y nos pidieron el camión. Hoy no sabemos cómo hacer". La misma incertidumbre correría para los próximos días, estimó.Consultado sobre los problemas que presentan los camiones, explicó que "una máquina rompió el pistón y otra no compacta ni levanta los tachos. Otro camioncito tampoco anda ni tenemos aceite para echarle"."Estamos esperando que alguien haga algo y se haga cargo de la situación; no es culpa nuestra, no sabemos a quién echarle la culpa pero alguien se tiene que hacer responsable", remarcó.Por su parte, el trabajador Diego Leones expresó que en la Unidad 1 "estamos bastante mal y creo que en las otras unidades están en la misma situación"."Estamos esperando que nos traigan un vehículo para hacer la recolección", indicó y aclaró que ante la falta de máquinas, "si vamos a buscar un contenedor lo hacemos por la mitad porque no tenemos los brazos para hacer el trabajo como corresponde".Finalmente, Corradini aclaró que no se trata de una retención de servicios sino que "no hay vehículos, no tenemos recursos para hacer las cosas. Ojalá que alguien escuche y se haga responsable". Elonce.com