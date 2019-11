Quedó vacante el cargo para Defensor del Pueblo ante la falta de consensos

Qué pasará con los postulantes

"Es una situación extraordinaria, triste y lamentable", indicó ala vice intendente de Paraná y presidente del Concejo Deliberante, Josefina Etienot.Y en ese sentido, explicó: "La ley de Municipios dice que el Defensor del Pueblo se elige con diez votos, no se llegó a ese acuerdo, y por lo tanto, no se designó ni por los que están concursados, ni se prorrogó el vigente por medio de una ordenanza, que hubiera sido un alternativa hasta que se llegue a un nuevo concurso, ni se buscó una alternativa con un acuerdo por medio de los concejales que dé una posibilidad a evitar la vacancia"."Como consecuencia directa ante la falta de acuerdo, la Defensoría del Pueblo está vacante", aclaró Etienot.En la oportunidad, adelantó que "por medio de la orgánica de la Defensoría, se puede nombrar a uno de sus empleados que quede a cargo de la cuestión mínima e institucional hasta que se resuelva cuál será el nuevo defensor"."Los postulantes fueron muy plurales, pasaron 37 personas en tres etapas, pero el concurso quedó terminado, ya se dio por concluido. Será la nueva viceintendente tendrá que llamar a un nuevo concurso", aclaró al respecto.Fue en ese sentido que bregó para que "sean válidos los expedientes de cada uno de los de los postulantes que ya concursaron para no tener que volver a presentar toda la documentación".