ATE aceptó la propuesta salarial del Ejecutivo de Paraná

Sobre los contratos caídos

Municipales nucleados en ATE, reunidos en asamblea, aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo de Paraná, aunque la declararon "insuficiente". Se trata de un 8% en dos tramos y no remunerativo, además de otro 4% en diciembre, supoconfirmó ael dirigente de ATE Municipal, Roberto Alarcón.De acuerdo a lo que aclaró, el ofrecimiento salarial del Ejecutivo de Paraná esEl sindicato adelantó que elevará la respuesta a la secretaría provincial de Trabajo para firmar un acta en acuerdo con los representantes de la comuna.su "bronca" por la aceptación de la oferta salarial, "porque la propuesta del Ejecutivo municipal que al rechazarla, porque incumple todo acuerdo paritario, no la vamos a cobrar porque el intendente se va en 20 días"., argumentó. "Es una suma muy baja que ronda entre los 600 y 1.000 pesos, y es una bofetada para la pérdida del poder adquisitivo del salario que tenemos los trabajadores ante la precariedad laboral que hay"."No hay otra alternativa", aclaró Muntes., explicó.El sindicalista adelantó que solicitarán una audiencia con el intendente electo, Adán Bahl, para tratar este y otros temas que hacen a la agenda de reclamos del sector.Según se adelantó,Será en la sede de ATE Entre Ríos junto a los delegados sindicales y los trabajadores.Interrogado sobre la prestación de servicios, el dirigente señaló que por el momento "no hay ningún plan de lucha, pero seguimos denunciando la falta de herramientas y vehículos. Estuvimos algunos días sin recolección de basura, pero eso venía desde un mes antes. De 37 compactadoras quedan cuatro o cinco. No queremos realizar retención de servicios. Pretendemos que este intendente, antes de irse, haga el mayor esfuerzo para dejar el municipio ordenado, garantizando los pagos de sueldos y con un incremento salarial que no sea en negro", cerró Alarcón.