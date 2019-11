Sin consenso, se dilata la designación del defensor del Pueblo en Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná sesiona en la sede de la Sociedad Unión Árabe con el objetivo de nombrar el defensor del Pueblo, defensor Adjunto y defensor de los Derechos de las Personas Mayores. Ante la falta de consenso se pasó a cuarto intermedio.David Cáceres, del Frente para la Victoria, dijo aque "falta de consenso para agotar la búsqueda de un nombre para cada cargo. Y en caso de no lograrlo, buscaremos resguardar la institucionalidad del organismo, dado que hoy vence el mandato de Pablo Donadío"."Ha sido engorroso poder consensuar un nombre. Se necesitan 10 votos de la totalidad del cuerpo. Es difícil abstraerse del contexto, en el cual no hemos podido llevar adelante una transición ordenada. No se han tendido los puentes suficientes de parte del Ejecutivo municipal y del bloque oficialista", expresó el edil.Acotó que "hay concejales que propician personas particulares y no se hace un análisis profundo de las cualidades de cada uno. Otros tratamos de referirnos a lo que vimos en las entrevistas y al potencial técnico y curricular de los participantes. Intentaremos agotar todas las instancias".Por su parte, el edil de Cambiemos, Emanuel Gainza, recalcó que "hemos propuesto candidatos con nueve votos pero el Frente para la Victoria no da el voto necesario para la designación. Proponemos un prórroga de 30 días para que la nueva composición del Concejo lo defina. Nosotros propusimos a Silvia Campos", confirmó.