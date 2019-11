Reclamos por contratos: Siguen los cortes de tránsito en el centro de Paraná

Paraná La comuna presentó una denuncia por la obstaculización del tránsito

Los cortes de tránsito que llevan adelante los afectados por la no renovación de contratos en la municipalidad de Paraná se mantenían este martes a la mañana en la esquina del palacio municipal y también afectaba la circulación en el tramo de calle Urquiza que va desde Buenos Aires hasta Corrientes, según corroboró el móvil deAl respecto, la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Paraná, presentó el una denuncia formal por la ocupación de la vía pública y también se remitieron las respectivas filmaciones al Ministerio Público Fiscal, las cuales "acreditan la obstaculización del tránsito en calle Urquiza y Corrientes".Un grupo de 54 personas autoconvocadas, cuyos contratos no fueron renovados en las reparticiones municipales, mantienen un acampe frente al Palacio Municipal desde el fin de semana."Pedimos disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas, pero no nos queda otra alternativa porque ya hemos intentado por otros medios reclamar por nuestros puestos de trabajo que dieron de baja en estos últimos meses", explicó a Elonce TV Leonardo Cantero, quien se desempeñaba en el Ferrocarril desde hacía un año.