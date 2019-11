Brisa Gómez vive en calle Fraternidad al final, de Paraná. "Tengo un ranchito y se me inundó con esta lluvia", mencionó a Elonce TV. Dijo que se comunicó con defensa Civil pero "no obtuve ayuda", resaltó.



"Somos dos, mi pareja y yo. Se me mojó todo con la lluvia, me inundé", contó al mujer que convocó a la solidaridad de la comunidad. Pide "toldos" para tapar el techo y superar estas inclemencias climáticas.



Destacó que ella está "estudiando y tengo el Progresar, con eso me mantengo. Mi marido trabaja en la construcción, pero ahora está sin trabajo".

Para brindar ayuda comunicarse al 343 6218825. Elonce.com.