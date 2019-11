Campaña por Geremías: juntan pelotas de tenis para mesas y sillas de su escuela

Geremías Godoy tiene 7 años y padece Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde el nivel inicial asiste a la Escuela N° 202 Gaspar Benavento de la ciudad de Paraná.Con el objetivo de minimizarle las distracciones que pueda tener en el aula, debido a los ruidos, su familia lanzó una campaña para recolectar pelotas de tenis que serán colocadas en las patas del mobiliario escolar.En diálogo con, Analía Baldoni, mamá del pequeño, contó que la iniciativa surgió a raíz de que una hermana "me compartió un artículo, lo leí y me pareció interesante para el aula de Geremías y pueda concretarse en las actividades"."En la escuela también hay otros chicos integrados, que tienen TEA, y apoyaron esta iniciativa", agregó.Consultada sobre la respuesta que han tenido, ya que la campaña fue lanzada a través de las redes sociales, Analía afirmó que "hemos tenido una respuesta impresionante. Nos han llamado de Victoria, Gualeguaychú y Buenos Aires y no lo esperábamos. Hay mucha gente que nos quiere donar". Desde la ciudad de las Siete Colinas "un chico nos dijo que tenía tres bolsas para donarnos".Por su parte Víctor Godoy, padre de Geremías señaló que "la acompañante en la escuela me comentó que hay días en que los chicos hablan mucho" y el ruido de las sillas y mesas que se corren es perturbador para el niño. "Con esto queremos minimizarle las distracciones y tenga más concentración en el aula".Tras ello, mencionó que "la idea es que donen pelotas en desuso, y no hacer el gasto de comprar nuevas".Quienes quieran donar pelotas de tenis pueden acercarlas a la escuela ubicada en calle Monseñor Dobler 1475 o comunicarse con la familia a través del Facebook Anni Baldoni Ali