Marcharon por las calles de Paraná contra la violencia a las mujeres

Mujeres y activistas de organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas se movilizaron este lunes a la tarde en distintos puntos del país para visibilizar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre en homenaje al asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana.La concentración en la capital entrerriana, se realizó frente a la Plaza 1º de Mayo y a las 18, comenzaron a caminar hacia la sede de los Tribunales, donde leyeron un documento. Destacaron la adhesión de diferentes organizaciones."La violencia contra las mujeres es una estadística creciente en el mundo y en todas las clases sociales. La violencia contra las mujeres se expresa en distintas formas: violencia social, la violencia que mata, la violencia económica, la violencia de maltrato y laboral", afirmó Erica aUna mujer, expresó aque "este año se presentó por tercera vez en Senadores y Diputados el proyecto para la declaración de emergencia por la violencia hacia las mujeres. Fue mucho tiempo de trabajo y por ser la tercera vez que se presentaba adhirieron muchísimas organizaciones sociales y políticas, gremiales y demás. Se hizo un acto en el Senado, en junio. Anteriormente la ley tuvo media sanción en el Senado pero el sector del gobierno de Macri no dio quorum para que se discuta y se cayó la sesión"."Estamos en pelea para que se vuelva a discutir en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entre los puntos que indica la ley está que se destine Presupuesto de manera extra. Todos los años se destina un presupuesto para el año siguiente, pero a veces no están contempladas las cuestiones de emergencia", dijo.Aseguró que "tenemos mujeres que se forman como promotoras de los derechos de las mujeres y preventoras en violencia. Uno de los puntos que plantea la ley es que el estado tome eso en sus manos y que forme a miles y miles de mujeres para estar en territorio y prevenir la violencia"."Es necesario que también se discuta la ley de emergencia por violencia de género en la provincia para parar con los femicidios", comentó.Por su parte, Isabel, la mamá de Martín Basualdo, uno de los desaparecidos en democracia, indicó que "mi hijo está desaparecido hace 25 años. Vine a acompañar esta marcha contra la violencia hacia las mujeres. Cada pocas horas muere una mujer y estoy a favor de la vida.Liliana Baresi, explicó que "nos colocamos un parche en el ojo en virtud de la violencia que se está viviendo en Chile. También nos pusimos polleras largas en honor a nuestras hermanas bolivianas que están siendo fatalmente masacradas, torturadas y violadas"."Uno va viendo que la derecha neoliberal va avanzando y avanza a palo y a garrote. No pensamos que iba a ocurrir todo con esta violencia. Argentina es el país con más muertes de mujeres en Latinoamérica", dijo.