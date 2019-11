Cecilia, una vecina de Barrio Los Arenales y madre de tres hijos, de 2, 4 y 6 años, sufrió la "la voladura del toldo del rancho" durante el temporal que se registró este lunes en Paraná."Se me voló el toldo del rancho y me vecinos me ayudaron a acomodarlo, pero se mojaron las camas y el ropero", lamentó la mujer aEn la oportunidad, la mujer encomendó la donación de