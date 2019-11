Voluntariado Lafedar inauguró un espacio para el comedor de barrio Los Berros

en el marco de la política de responsabilidad del laboratorio de Paraná, inauguró este sábado el espacio que construyó para el c, acompañóEl comedor "Nuestros Niños" empezó a funcionar este año en el patio de la casa donde viven María Florencia Rodríguez, junto a su madre Fernanda Maidana y su hermana Belén, en el barrio Los Berros de Paraná y al aire libre. Allí asisten 55 niños de lunes a viernes, a almorzar o a merendar."Fue porque veía que los niños del barrio lo necesitaban, y así empezamos, junto a mi mamá y mi hermana, con lo poco que teníamos porque mi marido salía en el carro a buscar clientes, de las pollerías le daban carcazas, hasta que la conocí a Marisel", rememoró Florencia, la impulsora de la iniciativa, aLa joven madre hoy cumplía 24 años y el mejor y merecido regalo que tuvo fue la inauguración de un espacio donde poder brindar un plato de comida a tantos niños."Somos un grupo de 25 profesionales que nos acercamos cada 15 días para ayudar en las necesidades que necesitan", comentó Marisel Cabrera e integrante del Voluntariado de Lafedar.Es que para Lafedar, la Responsabilidad Social y el compromiso con la comunidad es una consigna que trasciende lo estrictamente económico, sino que involucra los aspectos sociales y ambientales.Según indican desde la firma, desde el 2015 cuentan con un voluntariado conformado por un grupo de trabajadores de Lafedar, quienes año tras año impulsan un trabajo solidario con instituciones de nuestra ciudad."El objetivo de Lafedarnos es contribuir a mejorar realidades de quienes más lo necesitan, no solo aportando recursos materiales y económicos sino sosteniendo la premisa de que lo más valioso es compartir tiempo fomentando la integración y la igualdad con quienes tienen oportunidades diferentes", se indica en el institucional de la iniciativa."Agradecida a Florencia por abrirnos su corazón y su espacio. Cuando llegamos, los chicos comían a la intemperie, bajo la lluvia y en el barrio, y en estos meses hemos avanzado muchísimo.porque el Estado, si bien le da una ayuda solidaria, no alcanza", indicó Cabrera.Destacó, además, que gracias a la contribución del Voluntariado, "los niños modificaron su dieta, porque la inicial era harina con agua, y ahora comen pollo, pizzas, ñoquis".Fue en ese sentido queLa profesional y voluntaria agradeció a Ricardo Guimarey, responsable de Lafedar y a Norma Neif, vicepresidente de la empresa, por acompañar este proyecto para que "los niños pueden comer bajo techo".En la oportunidad,. Los interesados en aportar su colaboración, pueden comunicarse al teléfono, vía Facebook a Comedor Merendero Nuestros Niño , o personalmente"Los chicos necesitan comer de lunes a lunes, y estamos trabajando para eso. Y a futuro, queremos hacer el cerramiento del comedor, porque Lafedar hizo una parte pero para el invierno necesitamos hacerlo y construir un baño", anticipó Cabrera.Adelantó, también, que se proyecta una Escuela NINA para el comedor porque "los niños son analfabetos". "Una de las chicas comenzará a darles clases porque la mejor formas de integrarlos a la sociedad es a través de la educación", destacó.