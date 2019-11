Capacitación sobre discapacidad en Club Neuquén: "Buscamos ser más inclusivos"

Esta propuesta se enmarca en una jornada donde también se realizan prácticas deportivas inclusivas e instancias de reflexión.



"Las familias, los papás, las mamás de chicos con discapacidad, nos reclaman casi a diario, la necesidad de tener lugares para que chicos con estas problemáticas puedan hacer deportes", indicó a Elonce TV, el titular de la Secretaría de Deportes provincial, José Gómez.



De la misma manera entendió que "no todas las instituciones están preparadas. Para eso hay que capacitar a nuestros dirigentes, preparar nuestras instituciones y ayudarlas para que cada vez puedan ser más accesibles".



El presidente del Club Neuquén de Paraná, Juan Arbitelli puso relevancia a Elonce TV, en que buscan que la entidad deportiva que preside "pueda ser más inclusiva" y que "chicos y chicas que tienen discapacidad puedan jugar con el resto. Que cualquier chico o chica de la ciudad de Paraná o ciudades aledañas, sepa que puede hacer deporte en nuestro club".



El licenciado en educación física, especialista y magister en educación, Emiliano Naranjo puso relevancia en que participar de "un espacio deportivo conjunto, corresponde en términos de derechos y también corresponde para que la sociedad en la que vivimos sea un poco más justa".



"Generalmente se trata de deportes que va por separado, trabajan personas con discapacidad juntas por tener discapacidad, y no se juntan con personas que no tiene discapacidad. La propuesta es que podamos superar esa barrera. Más allá de que las prácticas sean separadas por discapacidad como sucede en algunos caos, que también exista la posibilidad de la oferta, que inviten a que las personas vengan y todas puedan participar juntas de un mismo espacio, de una misma práctica", manifestó Naranjo. La capacitación El objetivo de la capacitación, organizada de manera conjunta por el Consejo General de Educación (CGE), el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), la Secretaría de Deportes de la provincia y el Atlético Neuquén Club, es que el profesional adquiera herramientas integrales que le permitan desempeñarse en forma crítica y proactiva en el campo de la educación física y la discapacidad.



La propuesta buscará desarrollar cuatro módulos o núcleos temáticos: Discapacidad y Derechos Humanos, La educación inclusiva como principio de acción, El perfil profesional de educación física y su rol en derechos humanos y El rol institucional y el deporte. A su vez, se proyecta una instancia de prácticas deportivas inclusivas.



Elonce.com.