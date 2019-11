Trabajadores protestaron en la Municipalidad por la no renovación de contratos

Empleados municipales de diferentes reparticiones se manifestaron este viernes frente a la Municipalidad de Paraná, en reclamo por la no renovación de contratos, registró Elonce TV.Los trabajadores quemaron cubiertas y cortaron la intersección de calles Urquiza entre Monte Caseros y Corrientes."Es una vergüenza lo que está pasando. Entiendo que los contratos de obra se tendrían que bajar, pero no los de servicio porque hay compañeros con un año y medio de servicio y los bajaron igual", apuntó Sandra Godoy, una de las municipales que acompañó el reclamo."En apoyo a los compañeros municipales que quedaron sin su fuente laboral, la única salida que tienen para llevar un plato de comida a su casa", argumentó.En la oportunidad, Rosa Simi, quien se desempeñaba en el CIC de barrio Humito, denunció que "está cerrado porque el único que está en planta permanente es el enfermero"."De un día para el otro nos avisaron que teníamos que presentarnos en la subsecretaría, donde nos dijeron que, por directiva, no se podía reabrir hasta que no se renovaran los contratos", aseguró.La mujer, que antes era empleada doméstica, prestaba servicio como administrativa en el CIC de barrio Humito "con un sueldo de 23.000 pesos, el que con los descuentos quedaba en 19".Consultada respecto de cómo obtuvo el empleo, ésta comentó: "Haciéndole campaña al intendente y a la concejal Claudia Acevedo, en las caminatas, porque donde estaban ellos, ahí estábamos nosotros". "Nos prometieron que un plato de comida en la mesa nunca nos iba a faltar", rememoró.Por su parte, otra de las trabajadoras de jardines municipales denunció que "ya cerraron porque el personal que no puede trabajar ya que una sola no puede cocinar para 40 chicos".Los empleados se mantenían "a la espera de respuesta por parte del Ejecutivo municipal".