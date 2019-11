Desalojo del carribar: Empleadas denunciaron "apremios" durante el operativo

Paraná Liberaron al dueño del carribar demolido en la costanera pero quedó imputado

Video: Desalojan "carribar" en la costanera de Paraná tras recibir una orden judicial

"El uso de la fuerza fue el mínimo e indispensable"

El dueño del carribar "Al Paso", Hugo Alberto Núñez, fue imputado por el delito de "Resistencia a la autoridad agravada" tras el operativo de desalojo durante el cual se atrincheró para resistir el operativo de desalojo.Además de Núñez, también fueron acusadas su hija, Tamara Marisol, y otras dos mujeres que eran sus empleadas: Andrea Victoria Romero y Verónica Inés Pavón.Durante la audiencia judicial que se concretó este miércoles ante la jueza de Garantías, Paola Firpo, las mujeres denunciaron "apremios" de parte de los efectivos que concretaron el operativo de desalojo.el programa que se emite porY continuó: "Me apretaron con las esposas, que me dejaron las muñecas marcadas, y me decían `si te quedás quietita no te va a doler´, `si te movés, se te aprietan más´ y las policías mujeres se nos reían".De acuerdo a la acusación que leyó al fiscal María Santana, el dueño del carribar junto a su hija y empleadas, "se rodearon con garrafas y utilizaron botellas de alcohol, además de un encendedor, y amenazaron con prenderlas fuego a fin de que no se cumplimente la medida judicial".En respuesta, una de las mujeres, argumentó: "Nosotras no hicimos nada, solo reclamábamos un puesto de trabajo porque vivimos el día a día".Y al acusar a los efectivos policiales que participaron del operativo, se defendió: "No los agredimos, no les faltamos el respeto".Tras la acusación de las empleadas del carribar, el jefe de la Departamental policial de Paraná, Marcos Antoniow, explicó ael programa que se emite por: "Sabemos que en todo desalojo hay resistencia, como la que ofreció Núñez y su familia, lo que amerita para su implementación en cuanto a la toma de posesión como lo requería el oficio judicial, el uso mínimo e indispensable de la fuerza"."El personal ingresó en un momento apropiado ante un descuido de los mismos teniendo en cuenta que cuando llegaron, fueron recibidos en una situación hostil con quema de cubiertas, poniendo riesgo su integridad física y la de terceros", rememoró el funcionario policial.Y continuó: "Esta gente resistió toda posibilidad de diálogo con el oficial de Justicia y personal que desarrolló el procedimiento. Una de las mujeres amenazaba con prenderse fuego con una botella de alcohol, además del encendido de cinco de garrafas que estaban siendo utilizadas como medida de amedrentamiento, respecto de que si entraban al interior, les iban a prender fuego pese a tener ellas mismas criaturas en el lugar"."No les importó tener a las criaturas, sino sus pretensiones personales y particulares", sentenció Antoniow.