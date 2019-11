Vence la conciliación y gremios municipales podrían definir nuevas medidas

Tras el pedido de postergación por parte del Ejecutivo, hoy se realizará la audiencia con los gremios municipales en la Secretaría de Trabajo en la que se volverá a tratar la paritaria salarial ? Dependiendo de los resultados de la reunión, los gremios podrían analizar nuevas medidas de fuerza ya que, además, vence la conciliación obligatoria por el conflicto que dejó la ciudad sin recolección de basura.

Dos encuentros



Este viernes finalmente se retomarán las negociaciones salariales entre el Ejecutivo Municipal y los gremios luego de que la semana pasada rechazaran la oferta del 4 por ciento no remunerativo a pagar por única vez.



Según detallaron desde la Secretaría de Trabajo de la Provincia, se llevarán a cabo dos encuentros por separado que comenzarán a las 9 y 10 de la mañana, respectivamente.



"Muchas expectativas no tenemos, ya que hace dos días desde la Municipalidad no tenían la oferta definida y por eso pidieron postergar la audiencia. En una nota nos solicitaron más tiempo para poder seguir negociando y conseguir los recursos que le permitieran mejorar el porcentaje", explicó el secretario General de Suoyem, Jorge Brocado.



Además, hoy vence la conciliación obligatoria dictada luego de que los sindicatos comenzaran un paro en la recolección de residuos por lo que, dependiendo del resultado de la audiencia, los gremios podrían analizar nuevas medidas de fuerza.



"Todo depende de lo que nos ofrezcan desde el Municipio y de lo que los trabajadores decidan en asamblea. Hay muchas aristas a tener en cuenta, pero el gremio siempre va a acatar lo que decida la asamblea", adelantó Brocado.



Los sindicatos municipales reclaman la recomposición salarial pactada para octubre en la paritaria, la aplicación de la cláusula gatillo y por la continuidad de los contratos de obra que fueron dados de baja sin previo aviso. (APF)