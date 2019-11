El Ventilador: Algunas opiniones sobre el rol del Defensor del Pueblo

Los temas fueron tratados en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Está previsto que en cinco días deba elegirse un nuevo Defensor o Defensora del Pueblo en Paraná, Defensor Adjunto y, por primera vez, Defensor de Personas Mayores.El Concejo Deliberante de la ciudad deberá designar a los nuevos Defensores en sesión pública convocada para el próximo 26 de noviembre. Para ello, el candidato deberá contar con el voto favorable de dos terceras partes de los miembros presentes.Pero... ¿quiénes son hoy los candidatos y cómo surgen las postulaciones?-"Me parece fantástico que haya otro tipo de profesiones para las funciones públicas, y más aún como defensor del pueblo. Muy bien por los docentes. Basta de abogados. Estamos así como país por los abogados en funciones públicas. No les creo nada, son puro discurso. Solo buscan un trampolín para algún cargo político".-"La Defensoría del pueblo trabaja muy bien yo la use dos veces y me solucionaron el problema. Respecto a las escaleras, los que se quejan que vayan a un abogado particular. Encima que es gratis quieren escaleras eléctricas. Dejen de joder".-"Me gusta mucho la propuesta de Laura. Quiero saber cuándo se va a saber quién será".-"Digo, ¿por qué no se eligen el defensor y defensor de adultos mayores cuando cambie el gobierno municipal?".-"¿Por qué no hay una defensoría de los hombres? Porque como mujer, lo que noto es mucho abuso. Porque en lo que yo no estoy de acuerdo en que a los hijos les tenga que pagar los abuelos cuando el deber es de los padres en caso de divorcio. Esas leyes están muy mal hechas. Los defensores del pueblo nunca defendieron al Barrio Mosconi, que no tenemos colectivos que entren, ni calles en condiciones. Ahí debería estar la Defensoría".-"Con todo respeto al señor que dice que somos pecho frío, no tiene idea de todo lo que hacemos para hacernos escuchar como ciudadanos de Paraná. Y no nos escuchan".-"Conozco a Laura y a Lucía, personas de bien, con gran capacidad de empatía y entrega. Al resto los veo muy comprometidos en otorgar espacios para interactuar en la mejor vida de los paranaenses. Coincido con Lucia. Un caos lo de tránsito. Y estamos como detenidos en el tiempo".-"Me gustaría que les hagan más preguntas a las mujeres postulantes. Me parece que los varones han tenido más lugar en el programa".-"El defensor del pueblo debería ser elegido por el pueblo y no por los concejales de turno porque defienden al pueblo y no a la Municipalidad. Como se hace hoy pierde la finalidad para la que fue creada".-"Considero que la Sra De los Santos está muy capacitada para ocupar ese cargo, su trayectoria la avala".-"Es una vergüenza que ya no se pueda andar tranquila por la zona de calle Soler, Fraternidad y Tacuarí. Es zona liberada, roban a cualquier hora y la policía no hace nada".-"Estaría buenísimo que en lugares públicos para hacer trámites trabajen por orden de llegada y por turnos gracias".-"Conozco a Leonel, muy buen profesional y muy buena persona".-"Quería preguntar si hay algún organismo que tome cartas en el asunto. En la plaza 1º de mayo, en donde hay indigentes durmiendo, hay un hombre que esta de pañales y en el día de ayer estaba tirado ahí y con un trapo se corría las moscas. Está en estado de abandono total".