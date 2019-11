El llamado de la solidaridad: Vecina trasladará las donaciones en su camioneta

"Por los niños"

Cada edición denos deja un mensaje que cala en lo profundo de los corazones solidarios.En esta oportunidad,rescató el testimonio de una vecina que no dudó al pedido que realizó la comunidad de la escuela Nº 194 "Filiberto Reula" de Paraná, la que este año volverá a ser beneficiaria de la jornada solidaria que cada 8 de diciembre reúne donaciones en beneficio de hospitales, escuelas y ONGs.la colaboración de una camioneta para trasladar las donaciones este 8 de diciembre.Una de las tantas de vecinas que escuchó el llamado de la solidaridad fue Alejandra Eberlé. "Cuando escuché que necesitaban una camioneta, yo me dije `esto es para mí´ y al toque mandé el mensaje para que ellos quedaran tranquilos que ese día yo iba a estar con mi granito de arena", rememoró enel programa que se emite porConsultada a Eberlé sobre el motivo por el que decidió sumarse a la gran movida solidaria, éste confesó: "Fue cuando escuché a la bibliotecaria contar que los niños que iban a la escuela con las medias húmedas y las zapatillas mojadas, ahí me dije que tenía que ayudar. Y cuando dijo que necesitaban una camioneta para trasladar las donaciones, no lo dudé".