Once por Todos: la reunión de los beneficiarios será el martes 26

¡Ayudar hace bien!

Los beneficiarios de la edición 2019 de Once por Todos:

Tapitas por Juegos

Las donaciones que se reciben



Los preparativos para la jornada solidaria "están a pleno". El martes 26 de noviembre será la reunión de los beneficiarios de Once por Todos. Tal como se realiza cada año, durante ese encuentro, hospitales, escuelas, ONGs de trayectoria social, estarán presentes para argumentar sobre sus principales necesidades: las organizaciones definen un mecanismo de trabajo y de distribución de las donaciones.es el lema que los reúne cada año a quienes dan y quienes reciben ayuda. El momento de ayudar ha comenzado.En su 15 edición, Once por Todos tiene entre sus objetivos que el patio del complejo hogar Eva Perón se complete con juegos para los niños del nivel inicial de todos los establecimientos que funcionan en el lugar.Para ello,Es momento de preparar y etiquetar las donaciones. Once por Todos cuenta con diferentes organizaciones que son puntos de recepción y que realizan diferentes eventos, días antes y durante el 8 de Diciembre. Luego toda esa ayuda llega ese día a la Sala Mayo para luego ser distribuida a los beneficiarios.