Abogados presentarán acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo del STJ

El Colegio de Abogados de Entre Ríos se declaró en estado de alerta

La Asamblea Provincial del Colegio de Abogados de Entre Ríos realizada en Villaguay definió accionar judicialmente en contra del Acuerdo Plenario N°1 del Superior Tribunal de Justicia que perfora el piso de los honorarios profesionales, fijados por ley provincial.Además, la entidad solicitó a todos los juzgados de la provincia que no apliquen la acordada por su carácter inconstitucional y violatorio de la división de poderes.El encuentro realizado en la ciudad de Villaguay contó con la participación de todas las seccionales departamentales del Colegio de Abogados y también con el apoyo de la Caja Forense.También remarcan que "el Superior Tribunal no tiene competencia para decidir como lo hizo" y que "la decisión debe ser tenida como no válida en cuanto incurre en un vicio insubsanable que implicaría una desviación de la jurisdicción. A los fines de respetar el orden republicano de división de poderes".Otro punto que mencionan los abogados es que "los honorarios mínimos son fijados por el Dec. Ley nº 7046 , ratificada por Ley 7.503, debiendo conjugarse con lo normado por la Ley 10733, estableciendo para todos los procesos montos mínimos en cuanto el legislador ha entendido que la tarea del abogado en los distintos procesos tiene una entidad e importancia que merece esa retribución mínima".Y que "es necesario también expresar la plena vigencia de la Ley 10.733 que determinó el orden público de los honorarios profesionales, con la correspondiente implicancia de dicho instituto, lo que garantiza la intangibilidad del carácter alimentario de los honorarios en el ejercicio de la profesión".Además, los letrados aseguran que "es necesario abordar la posición sostenida por los vocales del Alto Cuerpo Judicial que votaron por establecer "doctrina obligatoria", basados en el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 1255 del C.C.y C. N., a entender de este Colegio, se encuentra tácitamente derogado al sancionarse la Ley de honorarios profesionales para la justicia nacional, pero para el hipotético supuesto que se entendiera que la norma se encuentra vigente, la misma se ha aplicado erróneamente".El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Canavesio, entregó a las autoridades de la Asociación de Magistrados un escrito sobre la aplicación del Acuerdo Plenario Nº 1 en los distintos juzgados de la provincia.El CAER recomendó la "no aplicación del Acuerdo por estar viciada de inconstitucionalidad, violatorio de normas provinciales, nacionales y atacar injustificadamente la intangibilidad del carácter alimentario de los honorarios".Cabe destacar que esta nota ya fue remitida a todos los juzgados de la provincia a través de las distintas seccionales departamentales del Colegio de Abogados.En el texto de la nota, se asegura que "el Colegio de Abogados de Entre Ríos ha considerado imprescindible hacer llegar a todos los magistrados letrados de la Provincia que son quienes intervienen en las acciones de amparo cuál es su opinión y posición respecto del Acuerdo Plenario N°1 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en tanto y en cuanto sus decisiones sobre el tema tratado afecta directamente a los letrados que integran la entidad pues el honorario es el salario del abogado litigante, el que debe tener intangibilidad como los haberes que perciben los Jueces de nuestra Provincia para garantizar la tareas profesional brindada".