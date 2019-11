Negocian indemnizaciones para despedidos de la sucursal de Ribeiro en Paraná

Paraná Ribeiro cerró su local en Paraná y 11 empleados quedaron sin trabajo

este miércoles su local ubicado en calle Pellegrini en Paraná, yAl respecto, desde el Sindicato de Empleados de Comercio comunicaron aque vía telefónica negociaban cuáles serían los montos indemnizatorios a los trabajadores despedidos y la forma de pago.la que los compañeros vienen atravesando desde un largo tiempo porque al sueldo de agosto terminaron de cobrarlo el 6 de octubre, les abonaron la mitad del sueldo de septiembre y les deben parte del aguinaldo de junio", explicó ala pro secretaria del Sindicato, María Eugenia Velázquez."La empresa a nivel país ha ido cerrando sucursales y en este momento le tocó a Paraná. A las 8 se presentó el gerente regional en la sucursal, estuvimos con los trabajadores en la puerta porque nos dijeron que la sucursal ya estaba cerrada, que no iban a abrir para sentarnos a dialogar, con lo cual, decidimos venir a nuestra casa para estar un poco más tranquilos", rememoró Velázquez.Una vez en la sede gremial, los trabajadores junto a los abogados del Sindicato, mantuvierona fin de resolver algunos ítems, entre estos, los montos indemnizatorios y la forma de pago., lo que sería un mutuo acuerdo de partes, para pagar aproximadamente lo que correspondería por indemnización,, un derecho del trabajador una vez que no está más en la empresa", explicó Velázquez a"En este caso,", aclaró al respecto."Negociamos ese ítem porque aparte del cobro a través del fondo de desempleo, esto conlleva que puedan gozar de la obra social mientras lo que dure el fondo de desempleo", agregó."La empresa hace uso de su facultad de cierre y si bien es algo que no nos gusta porque desde el Sindicato siempre bregamos por mantener las fuentes de trabajo y que la sucursal siga en funcionamiento, ahora estamos abocados a las indemnizaciones de los compañeros y la forma de pago", agregó el secretario de Finanzas del Sindicato, José María Márquez.Fue en esa línea que comunicó:, que la están analizando por teléfono con la parte gerencial en Buenos Aires;"Toda esta situación empezó en diciembre y se venía venir todo esto.", aseguró una de las despedidas con casi nueve años de servicio en la sucursal.