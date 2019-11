Geólogo explicó por qué el sismo con epicentro en Mendoza "se sintió en Paraná"

Un fuerte sismo de 6,3° en la escala de Richter sacudió a Mendoza y "se sintió en Paraná". Fueron vecinos de un edificio de calle Urquiza de esta ciudad, quienes anteaseguraron que "sintieron un temblor en la parte alta"."Siempre asusta mucho hasta donde llegue la onda sísmica, peroy no hay que asustarse tanto", aclaró ael geólogo José Antonio Sanguinetti.Y en ese sentido, explicó: "Las magnitudes máximas rondan los 10 a 12° en la escala de Richter, con lo cual, 6.5° es una intensidad apreciable pero no llega a ser destructiva; solo podría llegar a provocar algún daño sobre una pared que se está cayendo".De acuerdo a lo que mencionó, "son destructivas desde 8° para arriba"., destacó.Consultado al geólogo sobre los motivos por los que un sismo registrado en la región de Cuyo, pudo sentirse en la capital entrerriana, éste estimó:remarcó."Estos eventos fueron registrados en los Archivos de Indias desde los inicios de la colonia española, hace 400 años, y así como registra que acá no ocurrió nada, registra todo lo ocurrido en la zona sísmica como Mendoza y San Juan", comparó.El geólogo encomendó que, ante una eventual situación de estas, "no entrar en pánico porque ahí sí puede llegar a tener consecuencias graves, si entra en pánico y quiere, por ejemplo, bajar una escalera"."Hay que tomarlo con calma y no salir corriendo", instó, al tiempo que recalcó: "No habrá un evento catastrófico. No hay registro de esto en esta zona ni en las parecidas a la nuestra en todo el planeta. Las zonas sísmicas ya están bien delimitadas"., cerró.