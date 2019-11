Sismo de 6,3º con epicentro en Mendoza "se sintió en Paraná"

Hernán Méndez, de Bomberos Voluntarios

Testimonios de vecinos:

contó aqueLos habitantes del lugar "se asustaron mucho y enseguida se evacuaron. Nos notificaron para que nos hagamos presentes en el lugar".", dijo.Al cuartel de bomberos voluntarios "ingresó sólo este llamado desde este edificio", indicó Méndez.Yo no estaba en el edificio, justo llegaba y me avisó la gente que vive acá que no suba que se había movido, por lo que me quedé abajo", dijo una de las habitantes del lugar.Otra vecina manifestó que tenían "mucha preocupación" porque "no sabíamos si fue el edificio en sí o un temblor que tuviera que ver con el sismo"."Mis chicos vieron las lámparas moverse", dijo otra mujer que habita el edifico de calle Urquiza. Sus hijos "agarraron las mascotas y bajaron enseguida, muy asustados", destacó en el mismo sentido.Una mujer que destacó que habita "circunstancialmente en el edifico" y que es de San Rafael, Mendoza, expresó que bajó "cuando mi yerno nos avisó que había habido movimientos. Yo no sentí nada, pero él sí. Toda la familia bajó, dela manera en que estábamos".Un habitante del noveno piso de ese edificio contó: "Salimos por seguridad, aparentemente fue un sismo del que acá se sintió una réplica. Vinieron bomberos, policía y revisaron. Aparentemente está todo bien".