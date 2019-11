La ciudad se prepara para el 7º "Festival Paraná canta a María"

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

La parroquia Santo Domingo Savio, ubicada en calle Miguel David de Paraná, prepara una nueva edición del "Festival más convocante de la comunidad católica", evento que se ha convertido en el encuentro de la familia paranaense y es sin duda una demostración de fe, pero además, un espacio para disfrutar de los artistas que se dan cita año tras año sobre el escenario que lleva el nombre de la Virgen del Rosario de San Nicolás.



El párroco Walter Minigutti en diálogo con El Once TV aseveró que "hay más de cien personas en la organización de esta fiesta. Cada uno está en una función diferente como cantina, difusión, escenario, pensando en cada detalle para recibir a nuestra comunidad en una noche que será realmente inolvidable. La cita es para el sábado 7 de diciembre en el campito de San Nicolás y vendrán artistas de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes, lo que le da un mayor valor a la fiesta de nuestra Madre, que nos invita a compartir, a ser solidarios y a amarnos como ella nos ama, así que los esperamos a todos". El Once por Todos estará presente

Durante la jornada habrá un punto de recolección de ropa, pañales y todo lo que sea necesario para donar a los diferentes hospitales y centros de salud que vienen siendo parte de Once por Todos. Invitan a la comunidad a sumarse y acercar donaciones. Programación La festividad comenzará a las 18 horas con la participación de los coros de varias parroquias que se suman a la propuesta y diferentes artistas de nuestra ciudad.

A las 20 será el ingreso de la imagen de la Virgen con la tradicional ceremonia y a las 20:30 dará comienzo el Festival Mayor con la participación de los siguientes artistas:



Marino Frezetti, Palito Ríos (BsAs), Oscar Moreyra, Evocación entrerriana, Alcides Müller. Las hermanitas Vince, Carlos Romero (Santa Fe), Hugo Lucero y un cierre espectacular con la Delegación Correntina del Chamamé integrada por Juan Pedro Sorribes (cantor de Curuzú Cuatiá), Alfredo Echeverría (Acordeonista de Federal, asentado en Corrientes hace muchos años ya), Juan José Beláustegui (Guitarra y voz), Emiliano Centis Escribano (acordeón), Sergio Gutiérrez (Teclado) y Daniel Osuna (guitarra y voz), estos últimos fueron parte directa del proyecto musical del recordado Pocho Roch quien homenajeará con su obra a la Virgen de Itatí.



En la entrada se pedirá la colaboración para adquirir un bono contribución de $ 50.



Se solicita a los espectadores que lleven sillones y abrigo.



Habrá sorteos y se ofrece "un delicado servicio de cantina garantizando gastronomía de primer nivel. Todo lo recaudado será destinado a la construcción de la escuelita san Nicolás que actualmente está en construcción", destacaron desde la organización.