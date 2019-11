Músicos paranaenses intentan recuperar dos guitarras que les robaron

Dos guitarras fueron robadas del Centro Cultural Juan L Ortiz de Paraná el jueves por la noche. Uno de los damnificados, Ramiro Rochi, indicó aque con "nuestra banda Sanguangos Punk fuimos los que abrimos. Dejamos los instrumentos en los camarines. Ayudamos a cargar y descargar instrumentos. Cuando terminó el concierto, fuimos a buscar nuestros instrumentos y dos guitarras habían desaparecido. Sólo quedaban los platos de la batería y un equipo".Precisó que "la puerta estaba abierta para que el público entre al baño y sucedió esto. Hicimos la denuncia. Aparecieron datos, pero nada en concreto"."Necesitamos que quienes tengan las guitarras se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, para ver si podemos arreglar de alguna forma para recuperarlas, porque las necesitamos para tocar", expresó el joven.Finalmente, sostuvo: "A esto no lo compra cualquiera, porque son para un estilo particular. Las dos son de color blanco con negro y tienen una calibración específica. No suenan igual a cualquier guitarra".