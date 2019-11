Gran cantidad de jóvenes fueron a comisaría 7º en busca de su celular robado

Paraná Cómo recuperar los objetos perdidos durante la Fiesta de Disfraces

Policiales Detuvieron a jóvenes que robaban celulares en la Fiesta de Disfraces

Policiales La Policía afirmó que la FDD se desarrolló con normalidad

Gran cantidad de jóvenes se presentaron en la tarde de este lunes feriado en la sede de comisaría séptima. Es que esa dependencia policial fue la encargada de la custodia de los objetos perdidos y recuperados durante la Fiesta de Disfraces, ya que tiene jurisdicción en el Acceso Norte."Me punguearon", aseguró aun joven que afortunadamente había recuperado su teléfono celular al presentarse en la séptima.El muchacho comentó que es oriundo de Rosario, y se decidió a regresar a la capital entrerriana en búsqueda de su aparato. "Llamé, llamé y cuando me atendieron me dijeron que el celular estaba acá, así que me vine desde Rosario", contó, al tiempo que argumentó: "Era un celular nuevo, no había pagado ni dos cuotas"."Lo guardaba en un bolsillo y cuando me metí al montón de gente, en un momento ya no estaba más", rememoró otro joven que también acudió hasta la comisaría con la esperanza de recuperar su costoso celular."En un pogo me chocaron y cuando me toqué, ya no lo tenía. Iban en grupo, te chocaban y ahí aprovechaban", refirió un joven en relación al modus operandi de los arrebatadores."Perdimos el celular en la fiesta y vinimos a ver si está acá", dijo un joven que acudió acompañado de su padre.Hubo "unas 40 denuncias aproximadamente, relacionadas con arrebatos de celulares", y "se secuestraron más de 30 celulares", confirmó Marcos Antoniow.En uno de los casos, mencionó, "una de las personas tenía más de 27celulares en una mochila".