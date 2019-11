Video: Los mejores momentos de la FDD: Parte II

Como desde hace 21 años, la ciudad de Paraná vivió una nueva edición de la Fiesta de Disfraces, la más grande de Latinoamérica, donde más de 50.000 personas, que llegaron desde distintos puntos de Argentin y otros países, disfrutaron de una noche única e inolvidable.Todos los presentes disfrutaron a su manera y se vieron disfraces de todos los colores y estilos. Grupos de amigos, solos y solas, todos quisieron ser parte del megaevento que año a año ve superada sus expectativas, con balance más que positivo.La voz femenina de la cumbia se sintió muy cómoda arriba del escenario y se presentó con un disfraz de gatita. "Voy a volver, sea arriba del escenario o bailando con ustedes", fue la frase de La Princesita en el medio del show.Promediando las 4, la gente empezó a colmar el sector principal buscando un lugar para poder disfrutar del show de Pablo Lescano y Damas Gratis. El creador de la Cumbia Villera fue puntual y su teclado empezó a sonar a la hora pautada abriendo el show con el reconocido tema "Mira cómo está la vagancia en este baile, todos re mamados y con las manos en el aire", la algarabía fue completa.Lescano tocó más de 40 minutos haciendo un recorrido por la mayoría de sus temas, recordando hits que hicieron bailar a muchos. Entre ellos Laura, Tres teclado al pedo, No tomes si no sabes tomar, entre otros.fue el que hizo delirar a todos los fanáticos. Lo cantó dos veces y en una de esas invitó a Karina La Princesita a cantar con él, que se encontraba arriba del escenario disfrutando del show.Al ícono de la música popular argentina se lo vio lucido y disfrutando del evento, a pesar de todo lo que se habló en los últimos días con respecto a su salud. Quedó sorprendido por la cantidad de gente y no se cansó de repetir que era la fiesta más grande del mundo.Pasaron las bandas y la fiesta continuó en cada uno de los sectores del magnificó predio donde se hizo la FDD. La noche se apoderó de cada una de las personas que llegaron al evento disfrazados, algunos por primera vez y otros repitiendo lo que año a año es una fiesta única e inolvidable, siempre disfrutando de algo que creció y nació gracias a un grupo de amigos hace exactamente 21 años.