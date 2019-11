La Terminal de Paraná lució diferente en un feriado con mucho movimiento

La Terminal de Ómnibus de la ciudad de Paraná, lucía diferente en la mañana de este lunes. Al movimiento del feriado por el fin de semana largo, se le sumaron aquellos viajeros que estuvieron en la Fiesta de Disfraces y que, aun vistiendo sus llamativos atuendos, aguardaron el colectivo que los lleve de regreso a sus lugares de origen.Gente durmiendo en los pasillos, haciendo largas filas para cruzar a Santa Fe, y comprando refrescos y comida, era el panorama que presentaba la estación de micros de la capital entrerriana.En las colas para viajar hacia la vecina provincia, se mezclaban disfrazados con estudiantes y familias. "Me toco viajar por estudio, y se juntó toda la gente de la Fiesta de Disfraces así que hay que esperar", dijo un joven. Y agregó: "Sabía que iba a haber demoras".Otro señor que aguardaba viajar para ir a un partido de fútbol destacó "lo lindo del ambiente" con los chicos disfrazados, y señaló que se divirtió "con algunas anécdotas que escuché"."La fiesta estuvo muy linda", y lo vivido "no se olvida", afirmó una chica con un vestido plateado. Mientras que un muchacho de cowboy expresó: "Soy de Santa Fe y es la primera vez que vengo, lo mejor fue la fiesta electrónica. Vine con otros seis amigos pero los perdí y terminé volviendo solo, pero valió la pena y el año que viene lo repetimos"."Anduvo mucha gente y vendimos bien, muchos disfrazados. Abrimos a las 5 y no paramos de atender", dijo Exequiel de un maxikiosco; y agregó: "Con la crisis, hay que aprovechar estos días que ayudan a levantar un poco el negocio".En tanto que Carlos, taxista, indicó que "fue positivo porque hubo trabajo para todos, pero fue imposible organizarse porque hubo mucha gente y no hubo controles a los remises truchos", reclamó.Tras ello, mencionó que "hay que aprovechar estos momentos porque después el trabajo se para. En general está pobre y hay que meter horas; está complicado pero es en todos los negocios".Finalmente, el trabajador señaló que una frase que se repetía entre los pasajeros y que volvían de la FDD fue