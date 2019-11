Convocan a jornada se sensibilización contra el abuso sexual infantil

En el marco del Día Mundial Para La Prevención Del Abuso Sexual en las Infancias, la Asociación Civil Asó Basta convocó a una jornada de sensibilización para el martes 19 de noviembre, a partir de las 18, en la Plaza 1° de Mayo.



"Es muy importante la participación de todos, tanto para víctimas como para familiares y todo aquel que desee acercarse", indicaron.



El objetivo es "visibilizar este grave delito, el delito más impune, menos denunciado y más silenciado". "Los niños y niñas víctimas de abusos no mienten" La psicóloga integrante de Así Basta, Paula Toledo, desterró las teorías que plantean que los niños mienten o fantasean sobre abusos y aseguró que "detrás de un testimonio, hay una situación de abuso".



En muchos casos de abuso los victimarios se construyen como víctimas, pero hoy el escenario cambió y la palabra de los niños y niñas es considerada y valorada, ya que en un abuso "hay una vulneración y arrasamiento de la integridad, subjetividad y conservación saludable de ese niño, que, como sociedad, estamos en un contexto, en el que comenzamos a detectar y establecer una cierta intolerancia ante este tipo de situaciones", dijo a AIM la psicóloga de Así Basta.



En ese sentido, puso como ejemplo el Síndrome de Alienación Parental (SAP), teoría que inventó un pediatra pedófilo norteamericano (Richard Gardner) quien plantea que una madre (con la intención de poner a los hijos en contra del padre), genere un juicio del niño con cuestiones que no vivió y lo manipula y lo haría decir cosas que no ha hecho, pero remarcó que este tipo de teorías están desterradas ya que "terminan a favor del abusador, porque se justifica la vinculación del padre abusador con el niño que sufrió abuso".



En ese marco, la psicoanalista subrayó que actualmente la Academia, el derecho y la psicología "desterraron con creces las teorías que plantean que los niños mienten o fantasean, porque un niño difícilmente inventará (por su desarrollo madurativo) situaciones vividas que tengan que ver con la sexualidad de los adultos".



"Hoy encontramos en los medios de comunicación y en las instancias de formación la temática de abuso y nos debe llevar a ponernos en una intolerancia radical ante estos hechos y la Ley nos obliga a denunciarlos, ya que el abuso se convirtió en un delito que antes era de instancia privada y ahora es pública; si hay un abuso por parte de un adulto a un niño no es algo que ocurre dentro de cuatro paredes sino que está vulnerando la condición humana de ese niño y esa condición nos concierne a todos, por eso es un delito de instancia pública", remarcó.



Al respecto, contó que si aparecen signos en dibujos, comportamiento o lenguaje que hacen sospechar que hay una situación de abuso, la política de Así Basta y la Justicia "es la de investigar la situación y, en las generales de la Ley, detrás de ese testimonio hay un abuso".



Tarea pendiente



Ante este escenario, la profesional consideró que hay tres ejes pendientes: difusión del Protocolo ante abusos en Entre Ríos; implementación de la Educación Sexual Integral (ESI); y profundización de la integración del rol de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).



El protocolo interinstitucional de actuación de Entre Ríos "es ejemplar, al que adscriben diferentes estamentos del Estado (educación, policía, justicia, salud y Copnaf), es decir, es una herramienta fundamental, pero se desconoce bastante, por lo que hay que avanzar en ese sentido".



Por otro lado, precisó que también hay "que garantizar la aplicación de la ESI, porque un niño que está en una situación determinada podrá identificar mejor o podrá evitar un abuso", remarcó la integrante de la ONG, ya que muchas veces los abusos no se dan en un marco de agresión sino que se desconcierta al niño.



También, consideró que se debe profundizar la articulación entre las ONG y el Estado, ya que apuntó que estas instituciones "permiten a las víctimas tener un acompañamiento desde otro lado, sabiendo que van a tener personas que los van a acompañar y apoyar".



Comenzar a hablar



Desde Así Basta junto a la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) se desarrolla el seminario de formación Abuso sexual en la infancia. Un espacio académico que comienza a poner en debate la necesidad de incorporar en los programas universitarios de las carreras vinculadas al abordaje del tema.



El espacio se propone ahondar y reflexionar sobre la prevención del abuso sexual en la infancia, con el horizonte de realizar un aporte para optimizar estos abordajes en las diferentes esferas institucionales (educación, salud, Justicia, medios de comunicación, etc.), el impacto en la salud no solo se acota a quienes por diversas situaciones llegan a la particularidad de estas situaciones, sino que impacta en su entorno familiar y social al propiciarse un efecto preventivo.



El seminario está organizado en cuatro ejes: salud, justicia, educación, medios de comunicación y asociaciones civiles. (APFDigital)