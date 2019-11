El Centro Alberdino participará de Once por Todos recepcionando donaciones

"Este año hemos trabajado mucho con charlas ofreciendo capacitaciones a docentes, tenemos reuniones periódicas, actividades que realizamos en la Escuela Alberdi, viajes, eventos. Somos un poco, la casa de los egresados de la Escuela Alberdi", contó a Elonce TV, Emilio Tosso.



De la misma manera, Roberto Treppo, vicepresidente del Centro, aseveró que han "llamado a los amigos alberdinos para que acerquen al centro, elementos que puedan servirle a otras personas como artículos de limpieza, pañales y demás. Estamos orgullosos de poder ayudare Once por Todos".

Este es el segundo año que participan de la jornada solidaria.



"Es imposible quedar afuera, desde hace mucho hemos venido participando de manera particular llevando distintos elementos ese día, pero como hemos visto que hay concurrentes al centro que por ahí, no pueden llegar, hemos decidido ubicar en este lugar, una sede para que todos puedan acercar los elementos", manifestó a Elonce TV Miguel Ángel Faes, actual presidente del Centro Alberdino.



Pueden acercar donaciones los días lunes, jueves, viernes y sábados, de 9 a 12 y los miércoles de 16 a 19. El centro Alberdino se encuentra ubicado en Presidente Perón 778 de Paraná. Elonce.com.