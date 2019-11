Aitor corrió por los 44 submarinistas y para colaborar con Once por Todos

Aitor Luongo, atleta y suboficial del Ejército, renovó este viernes el desafío de correr 44 kilómetros en homenaje a los 44 submarinistas desaparecidos con el hundimiento del ARA San Juan. Además, durante su travesía, impulsó la colecta de donaciones para Once por Todos, la jornada solidaria que se realiza cada 8 de diciembre a beneficio de hospitales, escuelas y ONG.Tras cumplir con su objetivo, dialogó cony expresó que "estoy muy contento de haber realizado esto. Salimos desde cercanías a Diamante y me acompañaron los Bomberos Voluntarios, personal de Tránsito, compañeras mías del grupo de atletismo y mucha gente que se sumó en el camino"."Estoy muy contento de poder homenajear a nuestros 44 héroes. Como sub oficial de la Fuerza que soy lo hago por mis camaradas, hay que tenerlos siempre presente para que no se olviden nunca", manifestó.Asimismo, contó que "realicé una colecta con varios lugares que colaboraron con Once por Todos. Colaborarán también el 8 de diciembre. Se comprometieron a ayudar a los más necesitados"."Estoy muy contento de haber terminado. Este es el año que más le costó, después del kilómetro 25 lo sufrí bastante. Gracias a mi compañera Sandra, que fue quien me esperó para hacer los últimos 20 kilómetros, pude seguir. Me daban agua porque el calor fue insoportable, se sentía mucho en los pies, en las piernas, a lo último tuve calambres", señaló.Dijo que "pertenezco a la Escuela Municipal de Atletismo y somos un grupo bastante grande, el entrenador es Pablo Carussi. Él siempre me da la fuerza, desde chico que practico este deporte".Su mamá, María, expresó que "lo acompaño en todos los años desde que hace esto. Gracias a Dios él está bien. Cuando se pone difícil me entra una desesperación, una angustia".