Qué donar

El Quique Club será centro de recepción de donaciones para Once por Todos, la jornada solidaria que impulsaen beneficio de hospitales, escuelas y ONGs."Estaremos el domingo 8 de domingo, de 10 a 16.30hs, recibiendo donaciones junto a integrantes de la Asociación de Ex Soldados Conscriptos de Paraná y parte de la comisión de Quique Club", confirmó ael presidente de la comisión vecinal Sáenz Peña, Luis Balbuena."Hace cuatro años que Quique Club se suma a Once por Todos como centro de recepción de donaciones y esperamos que este año sea una gran fiesta de solidaridad porque los vecinos son muy solidarios", resaltó.Desde la organización de Once por Todos, recuerdan que la preparación de las donaciones es fundamental para llegar a las personas que lo necesitan. "Tal como hacemos desde hace 15 años, organizados ayudamos más", señalaron y dieron a conocer el listado de donaciones que son muy importantes para los beneficiarios de la jornada que se realizará el próximo 8 de Diciembre.