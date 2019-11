Bahl: "No pudimos llevar adelante una transición, pero eso no nos va a detener"

El intendente electo de Paraná, Adán Bahl, sostuvo que está "permanentemente atento" a lo que ocurre esta ciudad y fundamentalmente a los conflictos suscitados en las últimas semanas, que incluyeron una retención de servicios de empleados que paralizó la recolección de residuos. "No estamos cogobernando. Las decisiones que se toman están en el marco de la presente gestión con la que lamentablemente no tuvimos la posibilidad de llevar adelante una transición, pero eso no nos va a detener", dijo a Elonce TV.



Acotó que "estamos haciendo las visitas operativas. A los análisis de técnicos, financiero, económico y de los números los tenemos desde hace muchos meses".



"Estamos preparándonos para afrontar desde el 10 de diciembre lo que va a ser un desafío tremendo que vamos a tener todos los paranaenses: Trabajar en conjunto para transformar esta hermosa ciudad en la que todos vivimos. Tenemos el compromiso del gobernador, Gustavo Bordet, y del presidente electo, Alberto Fernández. Nos sentimos muy apoyados por toda la sociedad", completó Bahl. Elonce.com