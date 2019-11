"Sí quiero": Le propuso casamiento con un grafiti en la calle y él aceptó

"Aleatoriedad"

Los une el amor a los animales

Sobre la propuesta

Fue el llamativo gratifi que sorprendió a los paranaenses sobre calle Urquiza al 860. No hubo vecino que no haya pasado por el centro de la ciudad que no haya sacado una foto sobre la inscripción y preguntado a quién estaba dirigida la propuesta.La llamativa propuesta de casamiento tiene un destinatario, Alejandro Almará, quien anteno solo contó cómo surgió la historia de amor con su pareja, sino que además, dio el `Sí quiero'., confesó el abogado."Por cosas que pasan en las parejas, en determinados momentos del mes, del año, cuando uno ya está cansado y pasan cosas, se va de boca con lo que dice, y a esa palabra yo la dije en relación a como era nuestra relación y cómo se había dado.. Aleatoriedad es una palabra que los abogados utilizamos con bastante frecuencia", explicó."Nos conocimos en un operativo de castración en una villa, todo surgió gracias al amor y el cuidado hacia los animales", rememoró."Fue mucho esfuerzo y sacrificio, mucha lucha día a día de pelear contra la injusticia, la debilidad y por los que no tienen voz", agregó.La llamativa propuesta de casamiento acaparó la atención de los transeúntes en la mañana de viernes en la ciudad, pero fue su destinatario el único que no se percató de la inscripción escrita sobre el pavimento y frente a su lugar de trabajo."Ella, durante la semana está yendo a un lugar donde hay muchos gatos para cazarlos y después poder castrarlos. Ayer me mintió, me dijo que tenía que comprar una lata de pintura para una jaula, se fue y volvió tarde", comentó Alejandro."Soy muy despistado, cuando camino voy pensando en muchas cosas sin prestar atención al entorno y una compañera de trabajo me hizo bajar para que lo viera porque no lo había visto", confesó en diálogo con"Es el empoderamiento de la mujer que no espera, que toma la iniciativa, eso fue lo que me enamoró de ella porque va para adelante, no se calla la boca, se pelea con quien tiene que pelearse por las cosas justas", argumentó. "Una persona razonable no podría decir que no a semejante propuesta", recalcó.Alejandro comentó aque la fecha de casamiento estaba fijada para el 31 de diciembre de este año, pero "por los vaivenes de la economía se fue posponiendo y quedó en el aire"."Ahora tendremos que sentarnos a charlar una nueva fecha, en familia, porque las nenas son chiquitas y nuestra vida gira en torno a ellas y nuestros animales", anticipó.Finalmente,