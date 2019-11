Abrazos y emoción: Docentes celebraron 50 años de egresadas de la Escuela Normal

Docentes egresadas de la escuela Normal José María Torres celebraron este viernes los 50 años de egresadas. Se trata de la última promoción de Maestros Normales Nacionales de Paraná.Tras el izamiento de la Bandera realizado por abanderada y escoltas de 1969: Rina Amuchástegui, Alicia Gambelin y Gloria Firpo, hubo emotivas palabras a cargo de la profesora Guillermina Brasseur, se descubrió una placa y hubo una suelta de globos por las integrantes de la promoción que fallecieron. Las actividades seguirán incluso mañana, cuando todas se reunirán en una quinta a pasar juntas el día.En ese marco, María Teresa Muñoz, una de la las egresadas hace 50 años, dijo a: "Estamos haciendo un balance de nuestra trayectoria y recordando esos hermosos y tan constructivos momentos que pasamos en esta querida Escuela Normal. Tenemos el orgullo de habernos recibido en esta, que es la primera escuela normal del país, fundada por Domingo Faustino Sarmiento"."Algunas de nosotras ejercimos. Muchas tomaron otro camino. Hay gente que ha venido de Río Gallegos, de Neuquén, Córdoba, Buenos Aires o Brasil, de distintos lugares a donde la vida las ha llevado", resaltó.Enseguida reflexionó: "Sarmiento, a través de su obra, sembró de maestros el país. Como él decía, hizo de la Pampa un aula. La alfabetización significa mucho en la vida de todas las personas"."Muchísimas no nos veíamos desde que nos recibimos. Fue muy emotivo. Los abrazos interminables encierran mucha emoción y se pasan por las mentes tantos momentos vividos", completó.Por su parte, Patricia Ballester contó que vive en Santa Cruz. "Orgullosa de esta escuela que me dio las bases. Hacía 50 años que no entraba a la misma. Ha sido para mí muy impactante. Estoy muy agradecida. Me costó poner los primeros pasos otra vez acá, porque es ahí cuando vienen todos los recuerdos, las emociones y alegrías", manifestó.Acotó que "recuerdo el bullicio, los cantos y este patio que nos albergó tantas veces. Con muy poquitas me seguí viendo y a algunas hace 50 años que no las veía".Finalmente, Guillermina Brasseur hizo hincapié en que "somos de la última promoción de maestros normales y eso es un orgullo para nosotros. Esta escuela habla. La historia nos dice mucho. Los corazones laten, los ojos se ponen vidriosos, porque recordamos nuestras propias anécdotas". Y cerró haciendo referencia a los actuales alumnos: "Los chicos, los estudiantes son la razón de ser de una escuela".