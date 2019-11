Docentes de la Escuela Municipal de Danza expusieron su problemática en el HCD

Paraná Profesoras de la Escuela de Danza protestaron por la no renovación de contratos

Integrantes de la Escuela Municipal de Danza, cuyos contratos no fueron renovados por el Ejecutivo de Paraná, hicieron uso del espacio Voz y Opinión Ciudadana en el ámbito del Concejo Deliberante.Tras su exposición, finalmente no hubo quorum en el recinto debido a que los concejales de la oposición se retiraron "en solidaridad" con el reclamo."Fue una excelente experiencia el estar sentados frente a los ediles de la ciudad, para plantear esta situación tan angustiante y terrible que estamos viviendo en el ámbito de la Escuela Municipal de Danza", argumentó aquien fuera la directora de la entidad, Alexia Loskin.En la oportunidad, remarcó que "el bloque opositor se retiró en solidaridad con la situación que vivimos". Y en ese sentido, explicó: "Corre un grave peligro la parte institucional porque los docentes están sin contrato, bajaron el mío y en este momento la Escuela ya no tiene ni docentes ni director; lo que queda es el plantel administrativo"."Es una problemática porque se suspendieron las inscripciones para 2020, y no tenemos certeza de lo que sucederá", lamentó Loskin."Ante esta situación tan angustiante, porque hay que ponerse en la piel del docente que trabajó y no tuvo su sueldo depositado, además que nadie garantiza que se lo vayan a pagar, el poder remontar una función fue que decidimos para no dejar a los alumnos sin transitar el espacio escénico, e hicimos ensayos abiertos", recordó al destacar el acompañamiento del público presente.