Video: Maratonista homenajeará a los 44 submarinistas y colaborará con Once por Todos

Aitor Luongo, atleta y suboficial del Ejército, renovará este viernes el desafío de correr 44 kilómetros en homenaje a los 44 submarinistas desaparecidos con el hundimiento del ARA San Juan.Durante su travesía, impulsará la colecta de donaciones para Once por Todos, la jornada solidaria que se realiza cada 8 de diciembre a beneficio de hospitales, escuelas y ONG."Este será el tercer año que homenajeo a mis camaradas, los 44 submarinistas. El reconocimiento es hacia ellos, como un esfuerzo, y por una promesa que hice anteriormente porque hace seis años estuve muy grave, cuando sufrí una trombosis cerebral que me dejó 75 días en coma en estado vegetativo y hemipléjico", rememoró enel programa que se emite por"Corro desde hace nueve años de la mano del profesor Pablo Carussi. Y había prometido que si algún me recuperaba, iba a correr una maratón que 42 kilómetros 195 metros. Cuando pasó la tragedia, quise complementar el sueño que tenía de volver a hacer una distancia así, fue así como decidí hacer 44 kilómetros por nuestros 44 héroes", aseguró."Además, este año me sumo a Once por Todos y ya hay muchos locales que se sumaron a colaborar", anunció."Voy a partir este viernes, a las 15hs, desde 15 kilómetros atrás de Oro Verde y completando los 44 kilómetros por la ciudad de Paraná. Será un recorrido de unas cuatro horas durante las cuales, una camioneta irá colectando las donaciones a lo largo de avenida de Las Américas, Ramírez, Almafuerte, para que los locales que se quieran sumar puedan hacerlo", animó.