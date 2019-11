Se realiza una colecta externa de sangre sobre Peatonal San Martín de Paraná

Próximas actividades

Hasta las 11hs de este jueves se realizaba una colecta externa de sangre sobre Peatonal San Martín de Paraná, a la altura de calle Urquiza. La actividad fue en el marco del Día Nacional del donante voluntario de sangre que fue el 9 de noviembre y por el Día del Técnico en Hemoterapia que se conmemora este jueves."Este 14 de noviembre se conmemora al técnico en Hemoterapia, fecha en la que se realizó la primera transfusión de sangre cuando Luis Agote descubre el anticoagulante el 9 de noviembre", explicó ala coordinadora del programa provincial de Hemoterapia, Gabriela Jacobo."Es para homenajear a los técnicos en Hemoterapia que hacen que cada día haya sangre en stock para realizar la promocionar la donación voluntaria de sangre", valoró.En la oportunidad, destacó que "donar sangre es un acto muy sencillo". "Se pueden acercar todos aquellos que se sientan bien de salud, no hay ningún problema si desayunaron solo que eviten los lácteos, si pudieron haber consumido líquidos, jugos, frutas, mate y/o café".Jacobo invitó a todos quieran acercarse "a dar algo tan preciado de si como su sangre, porque ayudará a salvar hasta cuatro vidas"."Nunca hay que esperar a que le pidan ser donante de sangre", resaltó, al recordar que pueden acercarse personas de 16 a 65 años; mientras que los menores de 18 necesitan de la autorización de sus padres."El Banco de Sangre hace diez que se prepara para el fin de semana largo, no solo con colectas sino también en la parte interna del hospital para contar con un buen stock de sangre no solo para cubrir Paraná sino también a las 12 localidades del interior a las que proveemos", comunicó la coordinadora del programa provincial de Hemoterapia.De acuerdo a lo que informó Jacobo, hay dos colectas programadas para lo que resta del año: una para el 21 de noviembre en Escuela Española y el 12 de diciembre en Oro Verde la que se realizará en colaboración con Arco Iris.