Estudiantes de la escuela del Puerto probarán las embarcaciones que fabricaron

Con distintas acciones, se celebra desde el lunes la Semana de la Enseñanza Técnica. Las escuelas con esta modalidad prepararon diferentes actividades para exhibir sus trabajos, previo a la Muestra Anual que se realizará este viernes de 9 a 15 en la plaza Mansilla, de Paraná, situada frente a Casa de Gobierno, donde participarán también mostrando lo que hicieron durante el presente ciclo lectivo.En la víspera de la Muestra,, y llegarán remando hasta el balneario Municipal en un kayak que estrenarán en esta oportunidad yque al egresarSilvio Rodríguez Reindl, rector de la institución, señaló que debido a una cuestión organizativa, optaron por realizar esta actividad en lugar de una muestra en la escuela: "Vamos a salir con piraguas y embarcaciones nuestras hasta el balneario Municipal con algunos alumnos, y por tierra arribarán el resto de los profesores y estudiantes", explicó aA su vez, comentó: "Se construyó un kayak, que por ahora lo dejamos para utilizarlo en la escuela, pero se pensó en rifarlo si necesitamos recursos para adquirir insumos. Después se suman a la travesía las demás embarcaciones que tenemos. Este año no fabricamos muchas porque los talleres se abocaron más a lo que fueron las presentaciones en distintos lugares de la silla de ruedas anfibia que hicimos; y llegamos inclusive a competir hasta en la Feria de Ciencias nacional"."El viernes en la plaza Mansilla vamos a estar con la gente del Consejo General de Educación (CGE) para entregar esta silla anfibia que fabricaron los chicos a una entidad que el CGE ya designó", agregó el rector, y mencionó que también estarán allí exhibiendo el resto de las embarcaciones que se hicieron en el ámbito de los talleres.Por su parte, Walter Müller, el regente de la institución, añadió: "El kayak se hizo de manera articulada en los talleres de áreas específicas del Ciclo Superior, en hay materias como Arquitectura y Construcción Naval, Construcción Naval I, y Dibujo Naval II, articulando los trabajos de los estudiantes de 5°, 6° y 7° Año"."La técnica es plástico reforzado con fibra de vidrio. La construcción de los botes y las matrices se hacen en la escuela. Se hace todo el proceso, desde el estado líquido de la resina y el fieltro, que es la fibra de vidrio", dijo, y explicó: "El tiempo que lleva terminar una embarcación depende de la carga horaria, pero ronda un mes, puede concluirse antes o demorar más, ya que los alumnos tienen que distribuirse esos trabajos también con contenidos teóricos, por eso es que no se dedican exclusivamente a la parte de taller. Se respalda todo con planos y con cálculos".Asimismo, destacó que en mayo de este año los estudiantes terminaron de construir y botaron una piragua, y que los chicos de 7° Año en la materia Arquitectura Naval construyeron un tráiler multipropósito que necesitan en la establecimiento. "A la piragua se la empezó a usar para canotaje en la escuela y al trailer lo hicimos porque no teníamos: este año se logró empezarlo y terminarlo", subrayó.Consultado por la matrícula de la institución, informó que son alrededor de 110 los estudiantes que concurren a la escuela del Puerto, y observó: "Estamos expectantes a la culminación del nuevo edificio de la escuela, esperando que aumente exponencialmente el número de inscriptos". Sobre este punto, Rodríguez Reindl recordó que actualmente está abierta la inscripción para ingresar a 1° Año, que se puede concretar personalmente en Liniers 395 o llamando al (0343) 4313454.El viernes se hará el cierre de la Semana de Educación Técnica, con la presencia de escuelas de la provincia, en la que estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agrotécnicas de Entre Ríos expondrán a sus pares y al público en general las iniciativas y desarrollos en las que trabajaron este año.Desde la Dirección de Enseñanza Técnica del CGE informaron que a las 9 serán la palabras de bienvenida, y luego se realizará un reconocimiento a docentes. A partir de entonces se podrán visitar los stands de las escuelas Técnicas, Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional y Organizaciones Civiles y del Estado, y se entregarán de dispositivos del Programa Construir Inclusión, entre los que se cuentan sillas anfibias hechas por el EET N° 100 Puerto Nuevo.Este año el encuentro tendrá la novedad de una "maratón provincial de escuelas Técnicas y Agrotécnicas", organizada por la EET Nº 1 Francisco Ramírez, con dos categorías, según el circuito por el que se opte: hay uno de 5 kilómetros y otro de 3 kilómetros.Sandra Muñoz, jefa de sección del área de Carpintería es una de las impulsoras de la iniciativa, contó a: "Está enmarcada dentro de los festejos del Día de la Educación Técnica. Ya tenemos muchos inscriptos y se siguen anotando de las escuelas técnicas de toda la provincia a través de la página de la escuela o vía WhatsApp. Está destinada a chicos y docentes, con la idea de vincularnos desde otro lado, con la figura de un docente que puede acompañar e impulsar y generar confianza y camaradería".A las 11 será el desfile de modas Carbó Fashion Day, de la EET Nº3 Enrique Carbó, a las 12 se entregarán los certificados a las escuelas destacadas en diferentes actividades durante el año académico 2019 y se hará la entrega de premios de la Maratón, para cerrar la jornada finalmente a las 15.