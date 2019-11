Bahl bregó por el desarrollo de un "perfil turístico" para la ciudad

El vicegobernador e intendente electo, Adán Bahl, acompañado de la secretaria de Turismo y Cultura de la provincia, Carolina Gaillard, participó de la jornada de conmemoración de los 92 años de la Asociación Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de Paraná (AEHGP), que nuclea a los empresarios de la hotelería y gastronomía en la capital entrerriana.



En ese marco, el vicegobernador e intendente electo felicitó a los integrantes de la Asociación y sostuvo que "Paraná es una usina artística que, junto a la Secretaría de cultura y turismo de la provincia, ha generado actividades y productos que la potencian y posicionan como un destino atractivo". Y agregó: "Somos conscientes de la necesidad de prepararnos como sociedad, de sensibilizarnos como ciudadanos respecto del perfil turístico que consideramos que Paraná debe desarrollar, un perfil que rompa la estacionalidad y se afirme en la recepción de visitantes durante todo el año".



"Paraná es la Capital de la Provincia de Entre Ríos, comparte su potencial y la riqueza de una historia y una cultura múltiple y diversa. Proponemos consolidar el trabajo en equipo, articulado, que aproveche la sinergia entre las distintas áreas del gobierno, y entre el gobierno y el sector privado, para valorar lo que tenemos y potenciar a nuestra ciudad", manifestó Bahl.



Por su parte la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, sostuvo que ha sido muy importante el trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia y la asociación: "no hay desarrollo turístico si no hay trabajo con el sector privado y hemos sido acompañados por este sector en cada una de las actividades que propusimos".



Y agregó: "Siempre hemos tenido buen diálogo, hemos escuchado todas las inquietudes para acompañar el desarrollo integral del turismo en nuestra provincia".



A su turno, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, se mostró agradecido por el acompañamiento y sobre todo "porque sabemos la forma en que vamos a trabajar, que será de manera mancomunada, juntos para hacer de Paraná un destino turístico que se consolide a nivel nacional".



Además, agregó que "nuestra ciudad posee un paisaje natural que no todas las ciudades tienen y por eso en este marco tan feliz de un nuevo aniversario de la Asociación, estamos convencidos de que todos vamos a trabajar para que nuestra comunidad pueda crecer y de pueda desarrollar brindando servicios de mejor calidad".



Participaron además, Marcelo Barsuglia ,secretario de la Federación empresaria hotelera gastronomía de la República Argentina (FEHGRA), autoridades de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Paraná, integrantes del equipo de trabajo del intendente electo y concejales electos que acompañarán la nueva gestión en la ciudad, se informó.