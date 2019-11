Piden "solución troncal" a problemas edilicios en escuela afectada por incendio

"Una solución troncal, y no un paliativo"

La comunidad de la Escuela Especial Nº 21 "Celia de Montoya", ubicada en barrio Anacleto Medina, exigióa los problemas de infraestructura que registra el edificio tras el incendio registrado este martes."A pesar que las actividades educativas fueron suspendidas, nos convocamos en la escuela para ver cómo podemos palear la situación porque ayer por la tarde se produjo un foco de incendio en la cocina a partir de un cortocircuito que afectó un ventilador y se extendió al resto de la cocina", rememoró auna de las docentes, Melina Rodríguez.Y continuó:, porque esta situación fue un llamado de atención que por suerte no sucedió en horario escolar"., advirtió la docente, al tiempo que remarcó: "Es un reclamo desde hace mucho tiempo al Estado, a Departamental de Escuelas y al Consejo General de Educación"."Esta es una escuela de educación integral en la que el acceso a la institución no está acondicionado para nuestros estudiantes", sentenció.Rodríguez comentó que en la escuela se hizo presentey este miércoles, irían a limpiar., que no vengan a cambiar un foco como hicieron hoy, porque la arquitecta y el personal que se acercó nos dijeron que", alertó la docente."No podemos trabajar en estas condiciones y nuestros estudiantes no pueden asistir", recalcó, al tiempo que subrayó:"El responsable de Comedores que se acercó, clausuró el taller de formación laboral donde hace un tiempo detectamos pérdidas de gas, y tuvo que pasar esto para que venga alguien lo clausure definitivamente", apuntó."Es una situación grave y en este sentido, no queremos que se vulneren los derechos de los niños, sobre todo a la integridad porque estamos en riego. Queremos que haya soluciones", coincidieron los docentes de la escuela.