Pesar por fallecimiento de la locutora: "Fue lealtad, honestidad, compañerismo"

Paraná Despiden y recuerdan con emotivos mensajes a la locutora Liliana González

La locutora falleció este martes a los 69 años de edad, tras más de dos años de lucha contra una grave enfermedad y su muerte enluta a la familia de la AM de Paraná.Locutora, redactora, y, periodista, Liliana González se desempeñó durante más de 27 años en LT14 "Radio General Urquiza" de Paraná, ciudad donde también estudió la Licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER).fallecida este martes recordó a Liliana González y destacó las enormes cualidades que le dejó como legado: "Estoy recordando los buenos momentos y lo bueno que nos dio ella. Como madre, pero también como profesional siempre fue excelente. Ese es el legado, que al menos a mí, me dejó. Fue la lealtad, la honestidad, el compañerismo y la profesionalidad, el estar presente, el luchar por su trabajo, ella estaba en el gremio, con los locutores".Por su parte,, describió esta partida como "dolorosa" y confió en que seguramente, su compañera de trabajo y amiga, "ahora seguramente está descansando. Tengo palabras de aliento para la familia, de resignación, el deseo que ella esté junto al Señor descansando y el mejor recuerdo que tenemos cada uno de los que la conocimos. En mi caso particular, una entrañable amistad, me unía a ella. Gracias Lili por tantos momentos gratos que compartimos".. Elonce.com.