Coaching y solidaridad: Evento a beneficio del Merendero San Francisco de Asís

Se realizará este miércoles un evento solidario a beneficio del Merendero San Francisco de Asís. Será a las 19.30 en el salón del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en calle 9 de Julio 75.



Ana Tepsich, explicó a Elonce TV que "es un evento en el que además de colaborar con el merendero vamos a explicar qué es el coaching ontológico, coaching en las empresas y en la vida diaria. Es un desafío para la promoción a la cual pertenezco, que estamos estudiando la carrera de Coaching Ontológico. Es una palabra que se utiliza mucho pero no es una moda, es un modo de vivir".



Comentó que "la entrada al evento es un alimento no perecedero: cacao, leche, azúcar y galletitas También va a haber un sorteo, porque la gente de Paraná es muy generosa. Tenemos dos pinturas, un óleo y una acuarela, para sortear".



El coaching, "es una transformación del ser. Uno tiene un objetivo, va por él pero no sale y no sale. Con el coaching se aprenden herramientas para cambiar el método, para llegar a las metas y los objetivos". Elonce.com