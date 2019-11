Buscan una familia para hospedar a un joven canadiense que viene de intercambio

AFS es una organización internacional, de base voluntaria, no gubernamental, sin fines de lucro que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a las personas a que desarrollen los conocimientos, las destrezas y el entendimiento necesario para crear un mundo más justo y en paz.



En dialogo con Elonce TV, Alejandrina Tinta Segovia, quien es integrante de AFS, contó: "Los chicos tienen entre 14 a 18 años, llegan a la Argentina y Paraná a vivir una experiencia escolar y convivir con una familia anfitriona que quiera vivir la experiencia del intercambio, hospedándolos, para así compartir un semestre o un año escolar con ellos".



Y agregó: "Los requisitos son que los provean de todas las comidas y que sea un hijo más de la casa, él viene con una visa escolar y AFS se encarga del resto de los trámites".



En el mismo sentido, una joven relató: "Me llamo Lea y soy de Canadá, llegué hace 2 meses a Paraná y la experiencia es muy linda. Hacer un intercambio es algo increíble. Compartir y conocer gente con diferentes culturas es muy enriquecedor", aseguró la joven canadiense.



Por otra parte, Cecilia Pautasso, que desde hace 16 años preside la Asociación de Celíacos de Entre Ríos, acotó: "Es la primera experiencia que de los chicos que vienen de intercambio, viene una persona celiaca. Por lo cual, esta iniciativa despierta la motivación de que alguien con celiaquía pueda irse de intercambio a otro lugar y romper con alguna barrera que tiene que ver con el temor, la comida y el cuidado".



En el mismo sentido, destacó que están "haciendo un llamado a las familias que ya conviven con la celiaquía por tener un hijo o un adulto con estas condiciones. En el caso de que esto no suceda, la asociación de celiaquía se compromete a tutelar y cuidar de cerca, brindándole ayuda a la familia que desee tutelarlo al joven canadiense".



Las personas que estén interesadas pueden comunicarse a través del número 343 ? 4669323 o por redes sociales: Instagram: AFS Paraná ? Facebook: AFS voluntarios Paraná.