Naftas descongeladas: "Este jueves empieza un nuevo periodo"

El Gobierno y las petroleras definen nuevos precios de combustibles. En el sector esperan que a partir del fin de semana se dé un primer aumento en torno del 5%. Y estiman que a principios de diciembre se produciría otro incremento. El "congelamiento" de los precios que incluyó a pesar de ellos dos aumentos en los últimos tres meses se dará el próximo jueves.



En este marco, los empresarios de la capital provincial esperan que el gobierno realice una medida para frenar el nivel inflacionario, que impacta de lleno en el bolsillo de los paranaenses.



"Este jueves, empieza un nuevo periodo, donde supuestamente estará desregulado el valor del combustible. Todo indicaría que de parte de las empresas hay voluntad de adecuación", señaló a Elonce TV Alejandro Di Palma, el titular de la estación de servicios, ubicada en avenida Laurencena.

En el mismo sentido, agregó: "Los empresarios, consideramos que hay un juego por parte del gobierno, que quizás, imponga un límite a las petroleras ante el aumento del combustible. Nos parece que tendrá un impacto demasiado franco sobre los índices inflacionarios, de manera tal que no estamos tan seguros de que haya una modificación en los precios", afirmó.



Consideró al respecto que "son todas versiones pero en definitiva no hay nada concreto. El periodo del supuesto congelamiento que no fue tal, hubo dos aumentos en el transcurso del periodo. Las ventas no aumentaron pero se mantuvieron. Si lo que se nota es que el cliente opta por pagar con débito y no usa efectivo", completó. Elonce.com