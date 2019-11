Ayudar hace bien: La escuela "San Martín" será beneficiaria de Once por Todos

La comunidad educativa de la primaria Nº 165 "Libertador General Don José de San Martín" de Paraná, por primera vez, será beneficiaria de la 15º edición de Once por Todos, la jornada solidaria que impulsa Elonce TV en beneficio de hospitales, escuelas y ONGs.



"Es el primer año que participamos y somos beneficiarios", agradeció la directora de la institución educativa, Marina Bianchi.



La escuela, ubicada sobre calle Díaz Vélez 828, cuenta con una matrícula escolar compuesta por 400 alumnos de 4 a 13 años provenientes de los barrios Tiro Feral, 1º de Mayo, calle Alte. Brown, Rondeau, Paraná XIV, Lomas del Mirador y demás zonas aledañas.



"Es una escuela en un contexto de vulnerabilidad y las necesidades son de guardapolvos, camperas de abrigo para invierno y zapatillas para los niños sobre todo por los días de lluvia, porque si el único par que tienen, eso es motivo para que después no lleguen a la escuela", explicó la directora a Elonce TV.



"Contar con guardapolvos y un ropero escolar es muy importante", destacó, al tiempo que develó: "Sabemos de las necesidades porque conocemos el contexto de las familias y les ofrecemos lo poquito que tenemos".



"Muchas familias son numerosas y la situación económica no es la mejor para ellos, por eso, contar con la solidaridad y recibir este apoyo para la institución, es muy importante", resaltó Bianchi.



La responsable de la escuela del barrio Tiro Federal, comentó que la comunidad educativa necesita de "útiles escolares, zapatillas, medias y camperas es lo que más necesitamos para cubrir necesidades de niños que en invierno vienen con muy poquita ropa". "Los vemos formados en las filas y ahí es donde por voluntad propia ofrecemos un abrigo", comentó.



"En la escuela trabajamos mucho el valor de la solidaridad, ese valor que implica dar, no lo que me sobre, sino de aquello que tengo y por amor lo dono", destacó. (Elonce)