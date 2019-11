Los destinos preferidos de los paranaenses para vacacionar: Algunos costos

Destinos en el exterior

Faltan los grupos

En pareja

Las tarjetas

Los más pedidos

Los nacionales y Brasil

Algunos costos

Otros valores

Mendoza y Cataratas, todo el año

Formas de pago

Salidas grupales

Promociones

Se acerca el verano y la planificación de las vacaciones. En la ciudad de Paraná algunas agencias de viajes ofrecen destinos nacionales, entre los que se destaca la costa Atlántica, y tours a Brasil, como los destinos favoritos para quienes prefieren salir del país.Aunque algunos ya decidieron que esta temporada no harán ningún viaje, en la capital provincial hay variadas ofertas turísticas: los destinos nacionales se pueden abonar con tarjetas de crédito y los planes que lanzó el Gobierno, Ahora 12 y Ahora 18.Para conocer la preferencia de los paranaenses a la hora de planificar las vacaciones y qué es lo que se ofrece en las agencias de viajes,visitó las agencias Valuar y Basa World Travel.Valeria, encargada de Ventas de Valuar, dijo que reciben pocas consultas por destinos nacionales.Entre los destinos nacionales se destacan los clásicos de la costa Atlántica, como Mar del Plata y Villa Gesell; y los que tienen turismo todo el año, como Carlos Paz y Cataratas. Mientras que, entre los destinos internacionales, Brasil es el favorito, aunque también hay consultas por el Caribe, Punta Cana, México y Cuba.Desde la agencia de viajes Valuar, Valeria en diálogo conaseguró que "lo que más ofrecemos es Caribe, Punta Cana, Cuba, todo lo que es México, y todo lo que es Brasil, el nordeste; y en menor medida Estados Unidos, destinos un poco más costosos. De lo que es Argentina, la verdad que, para este verano, muy poco. Hay consultas, pero pocas".Las averiguaciones han comenzado, pero bastante menos que las del año anterior.Carolina, de Basa World Travel dijo que "a diferencia de otros años, recibíamos más grupos de amigas para viajar a Villa Gesell o a Mar del Plata y ahora se está viendo un poco menos.Están viniendo menos grupos de amigos que siempre viajaban los de la facultad, los que terminaron el secundario juntos, los que celebran cumpleaños, esperemos que mejore"."La gente consulta, pide el presupuesto y por ahí no se deciden en el momento, buscan la financiación y algunos contratan", dijo Valeria.Hay quienes deciden viajar en pareja, otros en cambio ya lo hacen en familia y nunca faltan esos grupos de amigos que viajan todos juntos en un tour. "En general, se viaja más en pareja y en familia, indicaron desde Valuar.Desde Basa aseguraron que "hoy tenemos consultas de muchas parejas, grupos de amigos de dos, tres, cuatro o cinco personas, familias con chicos en edad escolar y gente de entre 50, 60 y 70 años que están contratando para viajar en marzo-abril, que prefieren irse en esa fecha porque no tienen obligaciones". Agregó que "las parejas que tienen hijos adolescentes, están prefiriendo viajar solos, por presupuesto, y después ver si salen un fin de semana largo en familia".El incremento de los precios afectó todos los rubros, y el turismo no escapa a esto. "Hoy una familia necesita un promedio de 40.000 pesos para poder viajar, más lo que necesita para por lo menos una comida diaria que siempre falta. Lo bueno de la temporada es que los planes con tarjetas (de crédito Visa y Mastercard), el Ahora 12 y el Ahora 18, se están aprovechando para viajar a destinos nacionales, que es la base de la promoción".Valeria indicó que en Valuar reciben pocas consultas por destinos nacionales. Entre las ofertas figuran "Mar del Plata, Villa Gesell, Puerto Madryn, Cataratas, Calafate y Ushuaia, estos dos últimos en avión. Mar del Plata, 7 noches con media pensión sale 20.000 pesos aproximadamente, que es similar a lo que sale el sur de Brasil por eso no se está eligiendo mucho la costa Atlántica", advirtió.Añadió que "Las Grutas, que está de moda, un paquete de cinco noches con micro incluido y media pensión, sale 30.000 pesos"."Lo más económico son paquetes a Córdoba, Carlos Paz, Cataratas, que están en 6.000-7.000 pesos, una semana con media pensión y el colectivo ida y vuelta, generalmente también incluyen alguna excursión".Desde Basa, expresaron que para este verano "los clásicos son Mar del Plata, Villa Gesell, muchos están preguntando por Mendoza y Carlos Paz, aunque menos consultas que años anteriores. Y en menor medida, hay quienes consultan por Cataratas, el sur, Bariloche. La consulta por nacional, es la costa. De Brasil, lo clásico del sur, Camboriú, Canasvieras, que se hace preventa y es lo que empieza a salir un poco más dentro de lo internacional. Bombas y Bombinhas muy poco, hay muchos operadores que todavía no han publicado tarifas, a esta altura el año pasado ya estábamos vendiendo bastante más", comparó Carolina.Valeria, de Valuar, dijo que también se ofrece "Calafate y Ushuaia son en avión y salen arriba de 40.000 pesos, 6 noches, tres en cada destino, con excursiones incluidas. Las Grutas, que está de moda, un paquete de cinco noches con micro incluido y media pensión, sale 30.000 pesos".Entre los internacionales, "Punta Cana, un paquete para enero-febrero por una semana, all inclusive, en esos destinos se maneja el todo incluido, con vuelos, cotiza en 1.600-1.700 dólares por persona"."En general, la mayoría consulta por Punta Cana, México y de Brasil, Natal, Salvador de Bahía".A modo de dato, indicó que "un paquete a México para enero-febrero está unos 2.000 dólares con all inclusive y con vuelos". Mientras que por la mitad se ofrece de Brasil, "Río o Buzios para enero-febrero está unos 1000 dólares aproximadamente, con vuelos y con alojamiento por una semana".Desde Basa, anticiparon que Camboriú para fines de enero, 7 noches, desayuno y cena, 459 dólares por persona.Un tour a Mar del Plata arranca en 12.500, 13.000 pesos, 7 noches con desayuno, en algunos casos media pensión. "Esto en la primera quincena de enero, que es la más cara y a partir de ahí hasta marzo empiezan a bajar los precios"."Villa Gesell está un poquito más arriba que Mar del Plata, en 14.000-15.000 pesos; y Puerto Madryn entre 16.000 y 17.000 pesos", especificó Carolina. Y agregó que "Carlos Paz puede andar en 8.000 pesos"."Mendoza anda en 8.000-9.000 pesos pero son tours más cortos, de 4 o 5 noches, lo que incluye puede ser desayuno o media pensión, según dónde esté ubicado el hotel, un city tour y una visita a bodegas. Mientras que Cataratas, en algunos casos se tarifa en 220-250 dólares, 13.000-14.000 pesos, también depende de la ubicación del hotel. Se incluyen excursiones a Cataratas lado argentino y brasilero, city tour por Puerto Iguazú, Minas de Wanda y San Ignacio, algunos son de tres noches, otros de cuatro y hasta cinco noches".Si se elige Brasil, "Río y Buzios ya es un poco más, 900-1.000 dólares, un tour de siete noches con desayuno, con aéreos. Pero también hay opciones de cinco días a Camboriú que son más baratas de 350 dólares", mencionó Carolina."Los destinos nacionales se pueden abonar en efectivo, con tarjetas de crédito y transferencias bancarias", explicaron desde Basa.Para destinos internacionales hay que considerar la percepción del 5% de AFIP si se abona en efectivo. Carolina dijo que "desde el 2013 las agencias de viajes somos agentes de percepción de AFIP y si pagás en pesos, dólares o euros, se cobra un 5% más, cuando se hace la facturación, el pasajero puede pedir el reintegro a la AFIP. Estamos obligados a cobrarlo y a depositarlo a la AFIP. El trámite de devolución lo tiene que hacer luego cada pasajero".En cambio, aquél que elige pagar con débito o transferencia bancaria no abona esta percepción de AFIP porque ya está abonando los gastos bancarios.Con respecto al pago con tarjetas de crédito, señaló que "los aranceles de Visa y Mastercard están bastante altos, en seis cuotas estamos hablando de un 30% y en doce cuotas de un 60%, en un pago no hay recargo, no se debe cobrar ningún gasto adicional".Además, destacó que "el que quiere viajar a destinos nacionales tiene hasta un año y medio para pagar con el Ahora 18. Veremos si después de diciembre bajan un poquito los intereses de las tarjetas para que los pasajeros puedan pagar con menos recargo".Valeria, de Valuar, comentó que reciben muchas consultas de gente que quiere viajar sola. Explicó que "hay algunas salidas grupales porque tenemos gente que viaja sola, buscamos habitaciones a compartir para que no se alojen solos que sale más caro"."Tenemos salidas grupales programadas para marzo, abril, mayo está Cuba. Colombia, México, Europa. Los precios dependen del paquete que se elija, son más días, tienen coordinaciones, y estamos hablando de 2.500 dólares en adelante, por ejemplo.Nosotros trabajamos con algunos operadores que nos garantizan a compartir, entonces si no se consigue otra persona, nosotros publicamos en las redes que tenemos para compartir habitación, si no se consigue comparten con el coordinador o coordinadora para abaratar costos, en habitación single sale un 50% más", comentó Valeria.Por estos días, Basa está promocionando una salida a Puerto Madryn. Se trata de una salida grupal el 26 de noviembre, acompañada por personal de la agencia, cuatro noches a 12.500 pesos por persona, que incluye visita a Puerto Madryn, Península de Valdés, valle inferior y de regreso se pasa por Las Grutas."Para el verano, todo el sur de Brasil, costa Atlántica, algunas salidas a Villa Gesell y Mar del Plata para salir en enero y febrero", señaló Carolina. Fuente: (ElDiario).-