Fiesta de Disfraces: Consejos de la Policía sobre el transporte y otros detalles

El jefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Marcos Antoniow, señaló que más de 1.200 efectivos trabajarán especialmente para la XXI Fiesta de Disfraces más grande de América latina que se presentará el domingo 17 de noviembre en la capital entrerriana.Creada en 1999 como un festejo de cumpleaños de un grupo de amigos, desde 2009 la fiesta se desarrolló en predios adecuados especialmente para una noche que reúne a más de 50.000 personas de distintos ambientes y edades."Esos 1.200 efectivos se suman a los servicios ordinarios de calle y los de guardia en las diferentes comisarías que continuarán", detalló.Antoniow indicó que el programa de seguridad comienza "en los ingresos y egresos a Paraná teniendo en cuenta el tránsito de pasajeros y de mercadería, controlando los desvíos y la información necesaria".El predio de la fiesta de 14 hectáreas está ubicado sobre el Acceso norte de Paraná y a pocos kilómetros del centro.Por eso trabajarán "con tres cordones de seguridad de control en el lugar" y con un "operativo especial dentro de Paraná para reforzar desde el jueves previo a la fiesta".De esa manera, el jefe policial apuntó a "resguardar a toda la ciudad, que tiene un crecimiento poblacional muy importante ese fin de semana".Por otro lado, destacó que este año realizarán un convenio con "taxis y remises para que arriben lo más próximo al predio, y que tengan tarifas establecidas entre puntos y la fiesta para que la gente no sea estafada".Paraná colmó su capacidad hotelera y ciudades como Santa Fe, Crespo y Diamante, entre otras, esperan a miles de turistas de provincias vecinas y países como Colombia, Uruguay, Brasil y Estados Unidos que llegan para la fiesta.En ese sentido, dijo que quienes arriben "tengan dónde alojarse y una vez que estén en la ciudad usen medios de transporte y servicios habilitados para prevenir ser estafados".Antoniow pidió no usar "disfraces xenófobos, contra religiones o ideologías culturales, sociales o políticas para no ofender", tampoco de Policía idénticos "para no confundir" ni llevar "elementos obtusos cortantes", y "tener cuidado con los celulares y el dinero".