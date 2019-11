Asociación Paranaense de Básquet se suma a Once por Todos y juntarán donaciones

La Asociación Paranaense de Básquet organiza el Encuentro de Mini Básquet de Entre Ríos, que se llevará a cabo el 16 de noviembre. En ese marco, juntarán donaciones para Once por Todos.



El secretario de la APB, Horacio Lorenzetti, explicó a Elonce TV que "el encuentro es el cierre del Mini Básquet Entrerriano. Todos los años se hace en distintas ciudades de la provincia y este año le tocó a Paraná, tanto en la rama masculina como en la femenina. El día del cierre estaremos en cuatro sedes: Talleres, Quique, Sionista y Echagüe".



"Nos adherimos a Once por Todos. Va a haber cajas para que la gente que asista al encuentro pueda dejar su donación. Pedimos artículos de limpieza, ropa, calzado, alimentos no perecederos. Creemos que será un excelente fin de semana", dijo.



Asimismo, manifestó que "si bien la actividad del mini básquet termina este fin de semana, nosotros tenemos el cierre de las escuelitas el 23 de noviembre, ahí también recolectaremos donaciones. Como última fecha para colaborar tendremos el 30 de noviembre, que es el día del cierre de los torneos asociativos". Elonce.com