Exequiel Enrique, el paranaense que integra Los Palmeras: "Es un sueño"

Nueve de los 11 integrantes de la tradicional banda de música Los Palmeras son fanáticos de Colón de Santa Fe, el equipo que llegó a la definición de la Copa Sudamericana. Esa pasión quedó demostrada: los músicos se vistieron con traje rojinegro y actuaron en la previa del evento deportivo, tocando sus grandes éxitos, que hicieron emocionar a todos.Exequiel Enrique es un joven músico paranaense que integra la banda. Estuvo en el programa Buenas Noches, de, y contó cómo vivió ese momento. "Fue una experiencia espectacular, había 40 mil personas, hinchas de Colón, más los ecuatorianos pero Colón fue local. Desde que estoy yo lo más parecido fue el Luna Park, pero nada igual a esto. Se transmitió para todo el mundo", dijo.Asimismo, comentó que "viajamos el miércoles hacia Paraguay. La canción de El Sabalero hace años que viene dando vueltas pero regrabaron una versión con el tema de El Parrandero. Alguna vez ya la tocamos pero de manera informal"."Soy acordeonista pero en Los Palmeras toco la guitarra y el piano. Llegué a la banda hace ocho meses. Tocaba con Palma E. Quedó el contacto, ahí tocaba el piano y la guitarra. Necesitaban a alguien y me llamaron. En el momento no pensé en nada y le metí no más. Tengo 26 años. Crecí escuchando Los Palmeras, es un sueño. En mi familia están todos enloquecidos", aseguró.Explicó que "estar en la banda es hermoso pero cansador, se viaja muchísimo. Hasta el día de hoy no sé cómo Marcos y Cacho, que son los más próceres, tienen tanta energía para viajar así. Hay mucha preparación, hay mucho trabajo de cámara, hay mucha gente trabajando detrás"."Como músico fue tremendo ver todo eso dentro de la cancha, la gente cantando las canciones. Desde adentro es genial pero vimos después la grabación con la gente llorando con la canción de El Sabalero y te parte al medio, es muy emocionante. No soy súper fanático de Colón, pero el resto de la banda lo habrá vivido como algo muy fuerte", manifestó."Al partido lo vimos y sufrimos. No se dio pero fue una alegría para toda la banda. El diluvio que había era increíble, había rayos por todos lados. No se veía nada, estábamos a bajo mirando y no sabíamos si habían pateado o no. Tuvieron que cortar porque no se podía jugar", dijo.