Este martes vuelven a reunirse SUOYEM y ATE con el Ejecutivo de Paraná

la reunión entre los dirigentes sindicales de SUOYEM y ATE con los representantes del Municipio de Paraná en el marco de los reclamos de los municipales por recomposición salarial y mejores condiciones laborales. Será a las 10 y 11hs, respectivamente., de acuerdo a lo confirmado por el fiscal municipal Francisco Avero a"Los reclamos fundamentales de los trabajadores son el 4% de recomposición salarial con cláusula gatillo, la recontratación de los contratos concluidos, y que se tomó la decisión de no renovar algunos, además de cuestiones de materiales y de arreglos de vehículos de la flota municipal", explicó Avero a"En la audiencia se hicieron los reclamos pertinentes y se pasó a cuarto intermedio para este martes a las 10hs", comunicó ael secretario general del SUOYEM, Jorge Brocado.Y en ese sentido, amplió: "Reclamamos por paritarias, contratos y el parque automotor, el que aparentemente, se está regularizando"."Los trabajadores salieron el sábado con los vehículos y están limpiando la ciudad; además de los recolectores, colaboran operarios de Barrido y otras reparticiones", explicó Brocado, al tiempo que encomendó: "El vecino tiene que tener paciencia porque los muchachos están haciendo lo humanamente posible con las pocas herramientas y vehículos con los que contaban".De acuerdo a lo que señaló, "en el centro casi no hay mucha basura, y en las avenidas principales tampoco". "Este lunes se iban a hacer operativos de limpieza en los barrios", acotó."Esperábamos una respuesta concreta de parte del Ejecutivo municipal pero se pidió un cuarto intermedio para traernos un ofrecimiento este miércoles sobre salarios, recortes de adicionales y otros temas por el incumplimiento del acta acuerdo del 29 de agosto", comunicó ael secretario general de ATE Paraná, Roberto Alarcón., apuntó.En la relación a la no renovación de contratos, denunció: "Es la garantía de que el Estado pueda llevar adelante las prestaciones a las que se comprometió, porque hoy por hoy tenemos recortes de horarios en jardines maternales y centros de salud que ni siquiera tienen gasas para atender a la comunidad"."Ningún recurso humano es material desechable", sentenció. Y en esa línea remarcó que "falta buena administración de los recursos del Estado y lo que la ciudadanía reclama a los trabajadores, que es que garanticemos los servicios públicos porque para eso pagan los impuestos".Por su parte, Avero diferenció:"Son contratos vencidos que no fueron renovados, y eso es una decisión política que pasa por el Ejecutivo que no le compete al ámbito de la secretaría de Trabajo", recalcó, al tiempo que marcó:Respecto del aumento salarial que reclama el sindicato, Avero señaló que se trata de una "cuestión financiera" porque "se necesita la partida para poder abonar ese aumento salarial del 4%"."Cuando se aprobó el presupuesto, el año pasado, fue con un dólar a 30 pesos y una inflación estimada entre el 20 y 30%. Pero lo real es que el dólar vale 65 pesos y la inflación ronda el 60%", aclaró.Finalmente, el fiscal municipal prometió que está "garantizado" el pago se sueldos de noviembre y aguinaldo., cerró.